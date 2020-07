Prefeitura de Araxá autoriza reabertura de comércio não essencial

Comitê de Enfrentamento à COVID-19 autorizou a reabertura parcial do comércio na cidade (foto: Reprodução /Internet) Araxá, no Alto Paranaíba - terra do governador Romeu Zema (Novo)-, divulgou nessa quarta-feira (1º) as novas determinações do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, que flexibilizam a reabertura de alguns setores na cidade. Segundo o A Prefeitura de, no Alto Paranaíba - terra do governador(Novo)-, divulgou nessa quarta-feira (1º) as novas determinações do Comitê de Enfrentamento à COVID-19,que flexibilizam a reabertura de alguns setores na cidade. Segundo o Decreto nº 1.025 , atividades esportivas, cultos religiosos, restaurantes e parques podem retomar suas atividades.





De acordo com a norma, bares e restaurantes poderão ficar abertos das 11h às 22h com consumo exclusivo em mesas. Além disso, podem trabalhar com delivery e retirada de alimento no balcão, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos, assim como eventos e música ao vivo.

Academias e atividades esportivas estarão liberadas a partir do dia 15 - e atividades esportivas estarão liberadas a partir do dia 15 - justamente a data que o governo acredita que será o pico da pandemia do novo coronavírus no estado -, desde que tenham alvarás sanitários e de funcionamento. Também precisam apresentar plano de contingência, que será avaliado pelo Comitê.

As igrejas e templos religiosos poderão promover cultos e celebrações no máximo três vezes na semana, em dias distintos, com limite de duas celebrações por dia com duração máxima de 1h30min.



A presença de pessoas do grupo de risco está proibida. No interior dos templos, os participantes deverão usar máscara. O limite de distância entre as pessoas será de dois metros.

Ainda de acordo com o decreto, o Parque do Cristo, tradicional ponto de lazer e esporte de Araxá, que estava fechado desde 19 de março, também vai voltar a receber visitantes.





Em 20 de junho, ao ver o número de casos da COVID-19 aumentar, o município decretou estado de calamidade pública. Mas, na última segunda-feira (29), o chefe do Executivo municipal, Aracely de Paula (PR), decidiu não prorrogar o decreto que determinava o fechamento do comércio e voltou a liberar atividades não essenciais.





Testagem em massa





A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que iria começar, nessa quarta-feira (1º), uma testagem em massa na população para identificar pessoas contaminadas pelo coronavírus. Segundo o informativo da pasta, foram adquiridos 7 mil testes em parceria com a iniciativa privada.





Com população de 107 mil pessoas, o volume é suficiente, portanto, para a realização de exames em 6,5% dos moradores da cidade.





COVID-19 em Araxá





Araxá registrou, até a tarde dessa quarta-feira (1º), 2661 casos confirmados da doença, sendo que seis terminaram em óbito. Já se recuperaram 238 pessoas e 17 estão sendo monitoradas.





De acordo com o boletim epidemiológico da prefeitura, 1.582 pessoas notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina