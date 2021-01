São Tiago fecha o comércio e prorroga estado de calamidade pública

São 92 casos da COVID-19 confirmados na cidade (foto: Reprodução/Wikimedia Commons )

A prefeitura de São Tiago, no Campo das Vertentes, a 200 quilômetros de BH, decretou o fechamento de comércio não essencial, além do fechamento das praças da cidade e do distrito Mercês de Água Limpa. A medida obedece à decisão tomada pelo Comitê Extraordinário da Macrorregional Centro Sul COVID-19 no dia 30 de dezembro. Os decretos foram publicados nesta semana, domingo (3/1) e quinta-feira (7/1).

O município já está na Onda Vermelha do Programa Minas Consciente desde o dia 23 de dezembro. No entanto, a Macrorregional flexibilizou o funcionamento do comércio não essencial no fim de ano - momento em que a economia está mais aquecida - com medidas de segurança.

Com o novo decreto , o delivery desó deve funcionar entre 08h às 22h. Já as entregas de comidas não têm horário para encerrar as atividades. As medidas valem para todos os dias da semana. Além disso, as entregas de comidas e bebidas em praças e em outros locais públicos estão proibidas.

Os bloqueios nas praças começam na sexta-feira, às 18h, e vão até às 8h de segunda-feira. A medida vale por tempo indeterminado e durante os dias de semana a circulação é livre pelas praças.

O prefeito, Alexandre Vivas, comenta que a adesão popular às novas medidas é fundamental para o enfrentamento da crise. Ele argumenta ainda que cada cidadão é responsável por ajudar a reduzir a transmissão do coronavírus, que cresceu muito nos últimos dias.

“Dado o aumento da viralização no nosso município e na região, tivemos que tomar essa medida. Mas é hora de caminharmos juntos, já que a proteção individual reflete na proteção coletiva. Juntos, vamos superar a pandemia”, conclui.

Além dos decretos de restrição aos espaços, a prefeitura publicou um decreto prorrogando o prazo da vigência do estado de calamidade pública até junho. De acordo com a prefeitura, o objetivo é dar continuidade às ações emergenciais de combate à COVID-19.

Até o momento, o município registrou 92 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, além de seis mortes. Existem 20 pessoas infectadas atualmente e apenas uma hospitalizada.

