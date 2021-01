COVID-19: Informação sobre descarte diferente do lixo de infectados é falsa

Identificar lixo de infectados pela COVID-19 com fita vermelha é fake news (foto: Pixabay) suposto comunicado da Prefeitura de Belo Horizonte está circulando nas redes sociais desde o início desta semana. Nele há informações a respeito da melhor forma de separação de lixo de pessoas contaminadas pela COVID-19. Umda Prefeitura de Belo Horizonte está circulando nas redes sociais desde o início desta semana. Nele há informações a respeito da melhor forma de separação de lixo de pessoas contaminadas pela

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de BH enviou uma nota de esclarecimento sobre a peça. Veja na íntegra:

A imagem foi postada, também, em contas no Facebook de diversas localidades do Brasil e já contém um aviso de ‘Informação Falsa’ adicionado pela própria empresa. Ao clicar em ‘Ver por quê’, o usuário pode ler matérias de checagem feitas por agências especializadas. Todas elas desmentem o conteúdo e dão orientações verdadeiras sobre o assunto.

Facebook alerta sobre informação falsa (foto: Reprodução/ Facebook)



Agência Lupa , o jornal português Observador e a agência de checagem Polígrafo , também portuguesa, são as referências usadas pelo Facebook para alertar sobre o conteúdo da imagem.

Agências de checagem são referências usadas pelo Facebook (foto: Reprodução/ Facebook)

O que fazer com o lixo doméstico?

Em BH, as recomendações da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) são que todos os resíduos domésticos devem ser embalados em sacos duplos, de preferência, utilizando no máximo dois terços da capacidade de armazenamento deles, para evitar rupturas acidentais. Isso inclui o descarte de máscaras.





Segundo a SLU, quanto melhor embalado, menores as chances de o gari ou de qualquer outra pessoa ter contato com esse material, que talvez esteja contaminado. A sugestão é que luvas descartáveis e máscaras de proteção facial sejam usadas na hora do descarte do lixo.





água, sabão e álcool 70%. Para obter mais informações sobre a coleta de lixo em cada bairro, acesse o Em seguida, se possível, ao manusear os resíduos no momento do descarte, o cidadão deve utilizar luvas e, em seguida, higienizar as mãos com. Para obter mais informações sobre a coleta de lixo em cada bairro, acesse o site da Prefeitura







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira





A Prefeitura, por meio da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), informa que o comunicado que circula nas redes sociais a respeito de utilização de uma fita vermelha para identificar resíduos possivelmente contaminados por COVID-19, constando ainda orientação de pulverização dos sacos de lixo com desinfetante,pelos órgãos oficiais do município.