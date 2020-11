Coleta seletiva de lixo volta a ser realizada em BH a partir de segunda-feira

Coleta seletiva, paralisada desde março, vai ser retomada na próxima segunda-feira (09) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) março, devido à pandemia da COVID-19, o serviço de coleta seletiva de lixo de Belo Horizonte será retomado na próxima segunda-feira (09), segundo a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). O recolhimento feito porta a porta vai ocorrer nos mesmos horários já estabelecidos. Para a entrega voluntária de recicláveis nos chamados Pontos Verdes, é preciso consultar os endereços dos coletores em Paralisado desde, devido à pandemia da, o serviço dede lixo de Belo Horizonte será retomado na próxima, segundo a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). O recolhimento feito porta a porta vai ocorrer nosjá estabelecidos. Para a entrega voluntária de recicláveis nos chamados, é preciso consultar os endereços dos coletores em pbh.gov.br/reciclagem





Os ambientes de trabalho foram sinalizados com orientações de higiene e desinfecção. Há placas instruindo a respeito do distanciamento social, do não compartilhamento de objetos pessoais como copos, garrafas e talheres, bem como a recomendação de se evitar apertos de mão ou qualquer outro contato físico. Todos os trabalhadores passaram por uma capacitação e vão usar roupas apropriadas, além de luvas e máscaras.





Apoio da população





O órgão de limpeza urbana reforça que, neste momento, o apoio da população é fundamental. A sugestão da SLU é que as pessoas higienizem os resíduos antes de descartá-los para a coleta e, se possível, deixem os materiais recicláveis guardados por uma semana, em local seguro, como forma de ampliar a descontaminação.





Com relação ao recolhimento ponto a ponto, é indispensável que as pessoas utilizem de forma correta os equipamentos de Ponto Verde, evitando o descarte de qualquer outro resíduo que não seja o reciclável no interior dos coletores. As máscaras devem ser eliminadas somente na coleta domiciliar convencional, de maneira bem-acondicionada, de preferência em sacos duplos, para não contaminar os garis e outras pessoas.





A SLU também pede que a população não deposite, nos equipamentos coletores, materiais tóxicos e infectantes, resíduos de saúde e orgânicos, além de cuidar da limpeza do local. O órgão solicita, ainda, que os cidadãos obedeçam aos dias e horários de colocação dos recicláveis, nas calçadas dos bairros atendidos pela coleta seletiva porta a porta.