COVID-19: lei que garante vacinação para toda população em MG é sancionada

Vacinação em MG vai ser facultativa e gratuita (foto: Agência Brasil)

O governador(Novo) sancionou umaque garante acesso à vacina para toda população mineira contra o Sars-Cov-2, causador da, assim que for aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A norma, publicada no Diário Oficial do Estado, na manhã desta sexta-feira (08/01), prevê a vacinação facultativa e gratuita.