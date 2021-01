Donos de academias protestam contra Kalil na porta da PBH

Esta semana, uma academia da capital, Radical Fitness, publicou no Instagram dizendo que vai manter aberta , mesmo após o decreto do prefeito. Segundo os donos do estabelecimento, vão seguir o decreto federal 10.344, que define academias de esporte como serviços essenciais e, portanto, podem abrir normalmente.Assim como esta, o Grupo de Academias Responsáveis e Éticas (GARE) já anunciou que vai manter os estabelecimentos em funcionamento.