Em post, academia anuncia que não seguirá restrição imposta pela PBH

Fachada da academia que anunciou nas redes sociais que vai abrir normalmente, apesar das restrições impostas pela PBH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Academia Radical Fitness, no Instagram, na manhã desta quinta-feira (7/1) promete gerar polêmica. Na mensagem, os responsáveis pela academia anunciam que vão abrir normalmente na próxima semana, quando entra em vigor o decreto de fechamento do comércio não essencial, Um post publicado pelaRadical Fitness, no Instagram, na manhã destapromete gerar. Na mensagem, os responsáveis pela academiaque vãona próxima semana, quando entra em vigor o decreto denão essencial, anunciado pelo prefeito Alexandre Kalil, na tarde dessa quarta-feira (6/1).





De acordo com a publicação, a academia é considerada uma atividade essencial de saúde, segue todos os protocolos e diretrizes sanitárias. Por isso, pretende seguir o Decreto federal 10.344, que define academias de esporte como serviços essenciais e, portanto, poderia abrir normalmente.

A reportagem do Estado de Minas procurou os responsáveis pelo estabelecimento para saber se eles vão mesmo manter a decisão de funcionar normalmente, a partir da próxima segunda-feira (11/1), mesmo com as restrições impostas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Até o momento ainda não tivemos resposta.





Já a assessoria de comunicação da PBH informou que “Todos os detalhes serão divulgados após o decreto, que será publicado nesta sexta-feira (8/1)”.





Fechamento do comércio





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou na tarde dessa quarta-feira (6/1) que o comércio não essencial da cidade deve voltar a fechar a partir da segunda-feira (11/1) devido ao aumento dos casos da COVID-19.





O prefeito Alexandre Kalil (PSD) disse, por meio das redes sociais, que Belo Horizonte chegou no "limite" da COVID-19 e que tentou manter a cidade aberta com os serviços não essenciais. No entanto, os números acabaram subindo, chegando a índices alarmantes. Um decreto deve ser publicado na sexta-feira (08/01), no Diário Oficial do Município (DOM), oficializando o fechamento do comércio não essencial.





Já na manhã desta quinta-feira (7/1), um grupo de empresários de 24 entidades de diversos setores econômicos de Belo Horizonte se reuniu para tratar da questão. Eles decidiram enviar um ofício ao prefeito, solicitando uma reunião para discutir as regras de funcionamento do comércio na capital, a partir da próxima semana.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.