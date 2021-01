UPA de Poços de Caldas é denunciada por diversas irregularidades

Presidente do sindicato visitou a UPA para verificar denúncia de servidores (foto: Sindeserv/divulgação )

A Prefeitura deprestou esclarecimentos, nesta quarta-feira (6/1), sobre umaapontandona Unidade de Pronto Atendimento () da cidade. A reclamação foi feita por funcionários ao Sindicados de Servidores Públicos Municipais ().

O ofício enviado pelo Sindserv à prefeitura pediu esclarecimentos sobre várias reclamações. O descarte irregular de seringas e agulhas e a má separação dos pacientes com COVID-19 dos demais atendidos estão entre os pontos mais graves apontados pelos funcionários.

A falta de equipamentos de proteção individual (EPI’s), como máscaras, luvas para limpeza, álcool líquido e cobertores para os pacientes tratados na unidade também foram apontados. “Inclusive, alguns servidores contam que compram com recursos próprios os EPIs a fim de se protegerem da contaminação”, diz Marieta Carneiro, presidente do Sindserv.

Além disso, a denúncia citou problemas na estrutura do local, como vazamento em banheiros e na sala de medicamentos. O documento ainda pontuou 13 cadeiras reclináveis, que estariam quebradas e abandonadas do lado de fora também foram apontadas.

De acordo com o Sindserv, o ofício foi enviado à prefeitura no dia 21 de dezembro do ano passado, mas até hoje o Sindicato ainda não recebeu nenhuma resposta.

Esclarecimento

A Prefeitura de Poços de Caldas publicou nesta segunda-feira (6/1) uma nota esclarecendo o caso a população:

“A respeito da notificação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, sobre a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Secretaria Municipal de Saúde, Cemitério, Funerária e Secretaria de Serviços Públicos, a Secretaria Municipal de Administração declara que tal informação não procede, uma vez que a administração municipal preza pela saúde de seus servidores, destacadamente aqueles que trabalham na linha de frente no combate à pandemia do COVID-19.

No caso específico da UPA, houve um desabastecimento pontual, provocado por atraso na entrega de alguns itens, fato que foi rapidamente resolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, não trazendo prejuízos ao atendimento ou à segurança dos servidores do local.

Quanto ao fluxo de atendimento aos pacientes que procuram a UPA e o Hospital de Campanha, os protocolos são seguidos à risca e os pacientes com suspeita de COVID-19 são atendidos em salas separadas dos demais, observando-se todas as normas internacionais estabelecidas durante a pandemia”, nota na íntegra publicada no site da Prefeitura de Poços de Caldas.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.