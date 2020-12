Pessoas denunciam ação truculenta da PM para conter aglomeração na Praça JK

PM aponta arma para pessoas na Praça JK enquanto outro dá uma gravata em um homem; corporação alega 'necessário o uso diferenciado da força com instrumentos de menor potencial ofensivo para conter os agitadores' (foto: Reprodução)

prendeu dois homens na Praça JK, Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, neste domingo (27). Em vídeos registrados por populares, é possível ver um policial aplicando umano pescoço de um homem negro e o colocando no camburão enquanto outro PM aponta uma espingarda para as pessoas que reclamavam da ação.

Esta outra imagem mostra o mesmo policial que empunhava a espingarda soltando bombas na direção das pessoas. A PM alega que foi ao local averiguar denúncias de perturbação do sossego e aglomeração

Saiba mais: https://t.co/KwxUUg5kn1 pic.twitter.com/LDBIuaoBhR — Estado de Minas (@em_com) December 28, 2020



“Ele não fez nada”, “covarde” e “vocês vão matar o cara”, diziam alguns dos presentes.



“Que violência é essa, senhor?” e “o que ele fez?”, questionaram outros.





O mesmo policial que empunhava asoltouem direção às pessoas. “Tem criança, tem bebê ali, moço”, gritou uma mulher no vídeo. Mas as bombas continuaram a ser atiradas.

Esta outra imagem mostra o mesmo policial que empunhava a espingarda soltando bombas na direção das pessoas. A PM alega que foi ao local averiguar denúncias de perturbação do sossego e aglomeração

Saiba mais: https://t.co/KwxUUg5kn1 pic.twitter.com/LDBIuaoBhR — Estado de Minas (@em_com) December 28, 2020

Aglomeração

Segundo a Polícia Militar, foram recebidas denúncias de perturbação de sossego, queima de rojões e aglomeração de pessoas na Praça JK, durante um campeonato de futebol.



De acordo com a corporação, Romário Marcelino dos Reis Basílio, um dos homens detidos, consumia drogas no local.



A PM alega que ele “jogou fora a droga e negou-se a cumprir a determinação dos policiais no momento da abordagem, inclusive ameaçando os policiais” e “inflamando as pessoas ali presentes a jogarem pedras, garrafas e outros materiais em direção aos policiais e viaturas”.



Romário tem 17 passagens pela polícia, sendo cinco por violência doméstica.



O outro homem detido é Rafael Rocha de Oliveira. A PM afirma que ele atirou uma pedra em uma viatura, quebrando o para-brisa do veículo.