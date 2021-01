Estoque de sangue da Fundação Hemominas é preocupante

Estoque de sangue do Hemominas é preocupante (foto: Reprodução/Pixabay) Fundação Hemominas publicou nesta terça-feira (05/01) uma nota em seu site convocando doadores de sangue para reverter a atual situação de queda no estoque de sangue. publicou nesta terça-feira (05/01) uma nota em seu site convocando doadores depara reverter a atual situação de queda no









“Temos conhecimento que os estoques de sangue vêm sofrendo com a baixa no comparecimento de doadores desde o início da pandemia, não somente em Minas Gerais. Por isso, é de extrema importância que haja uma mobilização para que os hemocentros consigam reverter essa situação.” Diz Viviane Guerra, assessora de Captação e Cadastro de Doadores da Hemominas.





Em decorrência da pandemia da COVID-19, a Hemominas adotou algumas medidas de prevenção para dar segurança aos doadores. Entre as medidas adotadas, está o agendamento de horário para doação, a utilização do álcool 70% para higienização das mãos, o uso obrigatório de máscara e a organização das salas de espera e centro de coleta com um metro de distanciamento entre os doadores.





Entre os requisitos básicos para ser um doador de sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 kg, estar bem descansado no momento da doação, estar alimentado e apresentar documento original e oficial com foto.





Caso o candidato tenha sido infectado pelo vírus da COVID-19, ele fica inapto pelo período de 30 dias para a doação de sangue. Já os candidatos que tiveram contato com pessoas infectadas pelo vírus, são consideradas inaptas durante 14 dias após o último contato com essas pessoas.





As doações são agendadas online pelo site da Fundação Hemominas ou pelo aplicativo MGapp – Cidadão.



