Paciente aguarda doação de sangue para realizar cirurgia cardíaca

Segundo Hemominas,duranrte a COVID-19 as doações caíram 20%. Para piorar, em períodos como Natal e Ano Novo, há uma probabilidade no aumento da demanda por sangue devido ao aumento de acidentes nas estradas. Na contramão, existe uma queda de 15 a 20% de doações nessa época. (foto: Foto: Reprodução/Jornal da Alterosa) doadores de sangue é uma realidade enfrentada por diversos pacientes desde o início da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a Fundação Hemominas, a queda de 20% no comparecimento de doadores de sangue em Minas Gerais tem dificultado a realização de diversas cirurgias. É o caso de José Renato Mota, de 63 anos, que aguarda uma cirurgia cardíaca, que só não ocorreu por falta de doadores. A diminuição deé uma realidade enfrentada por diversos pacientes desde o início da pandemia do novo. De acordo com a Fundação, ade 20% no comparecimento de doadores de sangue em Minas Gerais tem dificultado a realização de diversas cirurgias. É o caso de José Renato Mota, de 63 anos, que aguarda uma cirurgia cardíaca, que só não ocorreu por falta de doadores.

Internado no Hospital Universitário das Ciências Médicas, (HUCM-MG), no dia 14 de dezembro, José Renato fez todos os exames pré-operatórios necessários para a realização cirúrgica, mas a falta do tipo sanguíneo B- no banco de sangue do Hemominas adiou os planos do idoso.

A partir daí a corrida por doadores virou um drama na família de José Renato. “Preciso de três doadores do meu tipo sanguíneo. Consegui cinco doadores aqui em BH, mas nenhum tinha o sangue B- e, para minha surpresa, a cirurgia foi cancelada em cima da hora.”

De acordo com o Hospital Universitário Ciências Médicas – MG, após criteriosa avaliação médica e por não se tratar de um caso de urgência/emergência, José Renato recebeu alta hospitalar para aguardar o momento da cirurgia em casa, sob orientação do médico responsável por seu atendimento.

Ainda segundo o Hospital, a realização da cirurgia requer a normalização do estoque de sangue no hemocentro de Belo Horizonte.

José Renato Mota, de 63 anos, precisa de três doadores do tipo sanguíneo B- . (foto: Foto: Arquivo Pessoal) espero ansiosamente a data da cirurgia porque estou limitado. Diante de qualquer esforço físico, por menor que seja, tenho muita falta de ar e cansaço e também tenho muito inchaço. Tenho histórico familiar. Meu pai morreu aos 60 anos de infarto e meu irmão aos 51 anos.” “Agora,a data da cirurgia porque estouualquer esforço físico, por menor que seja, tenho muitae cansaço e também tenho muito inchaço. Tenho histórico familiar. Meu pai morreu aos 60 anos dee meu irmão aos 51 anos.”

De acordo com a assessora de Captação e Cadastro de Doadores da Fundação Hemominas, Viviane Guerra, em geral, os tipos sanguíneos Rh negativos são menos frequentes na população, entre eles, o tipo B- (cerca de 2%) e para piorar o medo da COVID-19 tem afastado muitos doadores.

“Para ter um estoque adequado em Minas Gerais, é preciso coletar, em média, 1.300 bolsas de sangue, por dia, em toda a rede. Com a pandemia, estamos coletando, em média, 1.050 bolsas, diariamente.”

Ainda segundo Viviane Guerra, a Fundação Hemominas faz um apelo aos doadores que estiverem saudáveis, sem sintomas de gripe/ resfriado como: tosse, febre, coriza e dor de garganta. “Nesse caso, deve-se aguardar 30 dias após o término dos sintomas para candidatar-se à doação de sangue sendo que são todas agendadas pelo site www.hemominas.mg.gov.br."

Acidentes nas estradas

Para piorar o cenário, segundo Viviane Guerra, historicamente, em períodos de festividades como Natal e ano-novo, há uma probabilidade no aumento da demanda por sangue devido ao maior fluxo de veículos nas estradas. Na contramão, existe uma queda de 15% a 20% de doações nessa época.

Um balanço feito pelas polícias rodoviárias Estadual e Federal, foram 243 acidentes nas rodovias que cortam o estado, com 34 mortes. Muitos dos feridos acabam necessitando de doação de sangue.

Para ter um estoque adequado em Minas Gerais, é preciso coletar, em média, 1.300 bolsas de sangue, por dia, em toda a rede. (foto: Fonte: Fundação Hemominas) estoque de sangue do Hemominas já apresentava estado crítico para os tipos sanguíneos O+ e A e estado de alerta para O-, A- e B-. Apenas os tipos sanguíneos AB e AB- se encontravam estáveis. No dia 23 de dezembro, odo Hemominas já apresentavapara os tipos sanguíneos O+ e A epara O-, A- e B-. Apenas os tipos sanguíneos AB e AB- se encontravam estáveis.

Nesta terça (29/12), a realidade chega à beira de um colapso. O tipo sanguíneo O- passou para o estado crítico e o tipo sanguíneo que José Renato Mota precisa, B-, também está em estado crítico. Apenas o tipo AB apresenta estabilidade.