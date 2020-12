Acidente com carreta carregada com ácido sulfúrico fere dois em Nova Era

Uma carreta carregada com 18 mil litros detombou na noite dessa segunda-feira (28/12) no quilômetro 462 da MG-120, altura de, Região Central de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 20h30 próximo ao garimpo de Capoeirana.

Dois homens - um motorista e um passageiro do veículo de carga- ficaram presos às ferragens e tiveramleves. Ambos são naturais da Bahia e foram socorridos pelo SAMU que, posteriormente, os encaminhou a hospitais de Itabira, a cerca de 30 quilômetros do local.

A Polícia Rodoviária Federala MG-120 do quilômetro 462 até o trevo de acesso a Itabira. O desvio sugerido para quem precisa passar pela região é LMG-779, estrada que liga João Monlevade à Itabira. Ainda não há previsão de quando o trânsito será normalizado no trecho. O tráfego na linha férrea, operada pela Vale, também está suspenso desde 0h30.

MG-120, que liga Itabira a Nova Era, foi completamente interditada, sem previsão de liberação (foto: CBMG/Divulgação)

De acordo com os militares, o ácido se espalhou nas pistas e no acostamento da rodovia, mas não causou danos de grandes proporções ao. A corporação temia que o produto atingisse um curso d'água situado a sete metros do local do acidente, mas conseguiu conter o vazamento a tempo.