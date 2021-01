COVID-19: atendimento de psicólogos é ampliado nas unidades de saúde de BH

Pacientes devem procurar os centros de saúde para o atendimento dos psicólogos (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Trinta e quatro psicólogos foram contratados para reforçar o quadro do atendimento em saúde mental para pessoas atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Belo Horizonte. Eles integram o projeto “Cuidados psicológicos no contexto da pandemia”, que começou com os agendamentos nessa segunda-feira nos centros de saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais profissionais devem entrar até o fim deste mês.









“O projeto surgiu a partir de uma provocação do secretário (Municipal de Saúde, Jackson Machado) no sentido do que estávamos fazendo para os pacientes de saúde mental durante a pandemia da COVID-19. Já oferecemos o atendimento de psicólogos de forma contínua em todas as unidades. O que o projeto quer é aumentar a capacidade de atendimento e profissionais por causa do aumento da demanda”, explica o gerente de Atenção Primária à Saúde de BH, Fabiano Gonçalves.





Os pacientes interessados devem procurar o centro de saúde mais próximo de casa para solicitar o atendimento. Após avaliação, será definido se a pessoa será direcionada para um dos psicólogos do projeto, para a rede de saúde mental já existente ou para o acompanhamento da equipe de Saúde da Família.





Belo Horizonte tem 152 centros de saúde espalhados pelas nove regionais, sendo que cada uma delas recebeu um reforço de até quatro psicólogos para dar suporte às unidades. As consultas serão realizadas presencialmente - em locais indicados pelo serviço de saúde, ou pela internet. “Levamos em conta quem é o paciente, qual é o risco dele, se há risco em ir ao centro de saúde, até se existem dificuldades de deslocamento”, diz Gonçalves. As consultas pela internet são feitas por meio do Google Meet.





Ainda de acordo com Fabiano Gonçalves, até o fim de janeiro eles esperam que o número de profissionais do projeto “Cuidados psicológicos no contexto da pandemia” chegue a 45. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde da capital, todos os psicólogos contratados passam por um treinamento da rede de saúde mental da pasta. Não há prazo para o fim dos atendimentos.