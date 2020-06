COVID-19 levou a aumento de transtornos mentais, alerta psicóloga

Psicóloga Aldelúcia Castro afirma que as pessoas terão de se preparar para o 'novo normal' (foto: Arquivo Pessoal)

Diante do cenário que enfrentamos, houve aumento do número de casos de transtornos de ansiedade, depressão, crises agudas de estresse, ataques de pânico e fobias nos atendimentos psicológicos Aldelúcia Castro, psicóloga



Pensamentos perturbadores

Fobias nos tempos de coronavírus

não só tem causado milhares de mortes e impactos na economia, mas também provocado o aumento dos, acarretando abalos psicológicos para muitos indivíduos. A tendência é que esses problemas persistam na vida "pós-pandemia" e as pessoas devem se preparar para encarar um "novo normal". A avaliação é da psicóloga, professora do curso dedas Faculdades Unidas Norte de Minas (), de Montes Claros, no Norte de Minas.Integrante dae pós-graduada em Neuropsicologia e Reabilitação Cognitiva, Aldelúcia diz que a ideia do "novo normal" ou da vida pós-COVID-19 ainda traz desconforto psíquico devido à ausência de previsão acerca do fim da pandemia e de suas consequências."Contudo, é necessário esforçar-se diariamente para manter o equilíbrio emocional", afirma a especialista, destacando que as pessoas terão que aceitar uma nova maneira de viver: "Muitos acreditam que as pessoas se tornarão mais humanas, outros temem transtornos de estresse pós-traumático".Aldelúcia afirma que os cidadãos devem se preparar para o enfrentamento da nova situação, mudando seus hábitos. "Evitem ficar presos a esquemas habituados do modo de viver anterior à pandemia e preparem-se para enfrentar o novo com mente aberta", recomenda."O momento exige exercitar a, ressignificar, saber administrar pensamentos e sentimentos de forma saudável e fortalecer a percepção de interdependência", observa a psicóloga, lembrando que "superar dificuldades é fundamental para o desenvolvimento humano".Aldelúcia destaca que a pandemia datrouxe mudança de rotina, isolamente social, adiamento de planos, prejuízos financeiros e a própria incerteza sobre a duração e as consequências das mudanças, gerando também medo, angústia e preocupação.Segundo ela, aacabou provocando um aumento pela procura dos consultórios dos psicólogos, sobretudo no sistema a distância. "No meu caso, o atendimento on-line aumentou em cerca de 80%. Pessoas de outros estados como Bahia, São Paulo, Bahia e Santa Catarina e também brasileiros que estão na Europa e nos Estados Unidos", relata.Conforme explica a psicóloga, o transtorno mental é caracterizado pelo aumento de, de pensamentos perturbadores, catastróficos, irrealistas e alterações fisiológicas."Esses fatores interferem na, do, do ritmo cardíaco e da respiração, logo comprometem a qualidade de vida do indivíduo. Muitas pessoas anteriormente satisfeitas com seu equilíbrio mental se desequilibraram neste período de pandemia", salienta Aldelúcia.Ela ressalta que os transtornos mentais acabam acarretando outros problemas. No caso da, a pessoa demonstra preocupação excessiva, sofrendo, dificuldade para relaxar, falta de ar,, sudorese,, boca seca, dificuldade de concentração e"Esses sintomas em níveis altos predispõem ao, que é o ápice da ansiedade", explica. Nos transtornos depressivos, descreve, "as pessoas são inundadas de pensamentos catastróficos e negativistas. Sentem, falta de energia,ou hipersonia, alterações do apetite, baixa esperança e pensamentos recorrentes de".Aldelúcia Castro lembra que o aumento das fobias é outro aspecto associado com a pandemia do novo coronavirus: "Nas fobias, além dos sintomas de ansiedade, as pessoas ficam em estado constante de alerta, com medo de contraírem a doença ou de que alguém próximo se contamine".A especialista acrescenta: "É comum desencadearem comportamento de autoconferência, checando constantemente se estão apresentando alguns dos sintomas do novo coronavírus. Evitam contato com outras pessoas ou sair de casa, mesmo que protegidas, porque exageram sobre os riscos de contaminação com pensamentos irrealistas".Diante desse quadro, a psicóloga orienta como deve ser o comportamento das pessoas para garantir o: "É importante reconhecer que emoções são sentimentos normais que podem ser administrados, sem deixar que os níveis se elevem a ponto de desencadear um desequilíbrio. Observe os tipos de pensamentos e confira se estão distorcidos da realidade, exagerados ou catastróficos. Procure ajustá-los com base em dados reais, se for preciso converse com alguém em quem confia ou busque".Ela também aconselha: "Foque a sua atenção para o presente, evite pensar no passado ou ficar imaginando o futuro, para evitar inundações de pensamentos negativos, permitir a criatividade fluir e alcançar o relaxamento físico e mental".Outra dica da especialista para a boa saúde mental é "realizar técnicas de meditação, prestar atenção na respiração e sentir-se vivo. Manter a atenção plena no presente para desfrutar do que faz proporciona o equilíbrio entre a mente e o corpo"."A chave é saber identificar se o seu pensamento está lhe servindo, causando um bem estar, ou se está lhe afetando de forma negativa, para reajustá-lo", conclui Aldelúcia.