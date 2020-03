Psicólogos oferecem atendimento online e gratuito em meio à pandemia

Consultas remotas estão disponíveis desde o último domingo (foto: Pixabay)

O avanço do novo coronavírus notem mexido com a saúde mental de diversas pessoas, em sua maioria evitando exposições e seguindo orientações das autoridades de saúde do país e do mundo. A fim de auxiliar nisso, um grupo de psicólogos resolveu oferecer atendimento online e gratuito à população. Os atendimentos tiveram início no último domingo, e todos os profissionais têm registro no).