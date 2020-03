Drogaria Araújo vai atualizar informações sobre agendamento de vacinação nesta quinta

para a vacinação contra o vírus Influenza, causador da gripe, a Drogaria Araújo vai divulgar mais detalhes sobre a continuidade do cadastramento em Belo Horizonte. A atualização deve ser realizada às 14h no portal da drogaria. Após enfrentar sobrecarga no site por causa do agendamento para acontra o vírus Influenza, causador da, a Drogaria Araújo vai divulgar mais detalhes sobre a continuidade do cadastramento em Belo Horizonte. A atualização deve ser realizada às 14h no portal da drogaria.









O agendamento foi aberto no site da Araújo às 10h de quarta-feira, mas o site ficou instável e muitas pessoas usaram as redes sociais ao longo do dia para reclamar que a página estava fora do ar. Ontem a empresa confirmou o problema e informou que a equipe de tecnologia estava tentando resolvê-lo.