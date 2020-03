Vulneráveis, mas solidários: como a maior favela de MG enfrenta a COVID-19

Kika e Kdu participaram da organização de uma série de ações para conscientizar a população sobre o coronavírus e buscar doações para os que necessitam de ajuda no aglomerado, onde isolamento é mais difícil (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Classificada como a maior favela de Minas Gerais e a terceira maior do Brasil – ficando atrás apenas da Rocinha, do Rio de Janeiro, e da Favela do Sol, no Distrito Federal –, o Aglomerado da Serra abriga cerca de 50 mil moradores. Castigados pela pobreza e carentes de serviços de saúde de qualidade, os moradores dessas áreas estão na lista dos mais vulneráveis à contaminação do novo coronavírus. Por isso, líderes da própria comunidade se reúnem e tomam medidas para conscientizar, ajudar e proteger a população.

Esse é o caso de Cristiane Pereira (Kika) e Kdu dos Anjos. Os dois são responsáveis por uma série de ações feitas em conjunto para evitar que a COVID-19 se alastre pelas ruas e becos do Aglomerado da Serra, que fica no limite entre as regiões Centro-Sul e Leste de Belo Horizonte.

“As pessoas não entendem, muita gente não quer enxergar, acha que é exagero. Aqui tem casa em que moram 10 pessoas em dois cômodos e não podem parar de trabalhar. E aí, como faz? É complicado, porque a gente precisa de ajuda do poder público, mas o governo não ajuda a gente”, diz Kika, líder da Associação de Moradores.

Em meio à pandemia de coronavírus, ela e outras lideranças resolveram contratar um veículo de som para conscientizar a comunidade. Nas mensagens, as máximas que vêm sendo repetidas por autoridades de saúde do mundo inteiro: fiquem em casa, cuidem dos idosos, lavem as mãos e sigam à risca as recomendações das autoridades. Pedidos que ecoam durante todo o dia pelas ruas da favela. “Salve, Serrão, salve, comunidade, muito cuidado com o coronavírus. Ele mata. Então, pega a visão: quarentena não é férias. Vamos ficar em casa.”

O Ministério da Saúde recomenda que as pessoas suspeitas de estar infectadas devem se manter isoladas em um cômodo distante dos outros membros da família. No caso dos aglomerados, se a casa tiver apenas um cômodo, a orientação é de que quem tiver sintomas fique a pelo menos um metro de distância dos demais moradores.

“A gente está tentando ajudar essas famílias que não têm nem como comer. São pessoas que trabalham como autônomos e com a pandemia não conseguem colocar comida na mesa. É preciso ter um olhar para essa gente. Fico muito aflita, porque não temos muitas respostas”, conta Kika.

A líder é também uma das responsáveis pelo grupo Serra Resiste, organização comunitária. Ela conta, que apesar de ter sido criado há um ano para outras reivindicações, o movimento, inicialmente organizado pelo WhatsApp, “tomou força” depois da pandemia da COVID-19. Eles são responsáveis pelo recolhimento de doações e a distribuição de mensagens pelas mídias sociais da campanha de prevenção contra a contaminação pelo coronavírus.

Kdu dos Anjos, líder do centro cultural Lá da Favelinha, também está lutando contra a proliferação do vírus. O grupo, que originalmente foi criado com a intenção de promover projetos culturais, tomou a frente da conscientização e começou a promover vídeos sobre o assunto. O primeiro foi o Coronga News e teve a participação de vários nomes importantes da comunidade, como o rapper Djonga, Welleton Carlos, Talmon Lima, Negotinho Rima, o próprio Kdu e a líder comunitária Kika.

O grupo está promovendo também aulas de funk e empreendedorismo on-line. “Essa iniciativa é para mantermos nossa sustentabilidade e incentivar as atividades físicas, durante a pandemia de coronavírus”, diz página no Instagram. Kdu enfatiza a importância da conscientização neste momento. “A gente vê os pontos de ônibus cheios. As crianças brincando nas ruas. Eu morro de dó de ter que falar para elas ficarem em casa. É complicado”, conta.





RISCO MAIOR Para além da alta densidade populacional, as condições sanitárias também trazem desafios nas favelas. "Nas comunidades, temos transmissão muito grande de doenças respiratórias, como é o caso da tuberculose. Você tem casas muito fechadas, com pouca ventilação, locais onde não chega a luz do sol, com muitas pessoas morando por cômodo", explica a pneumologista Patrícia Canto. “As medidas podem parecer duras num primeiro momento, mas elas são fundamentais para proteger as pessoas de maior vulnerabilidade", incluindo os idosos, ressalta a especialista. "Isso inclui as pessoas com vulnerabilidade social", acrescenta.





MULTIDÃO No Brasil, aproximadamente 13,6 milhões de pessoas moram em favelas, e destas, 97% mudaram sua rotina por causa do novo coronavírus. É o que mostra a pesquisa feita pelo Data Favela em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa) e o Instituto Locomotiva em 20 e 23 de março. Foram entrevistados mais de 1.200 moradores em 262 favelas de todo o Brasil.

A pesquisa mostra que sete em cada 10 famílias tiveram a renda reduzida após a pandemia. Isso porque 47% dos moradores vivem como autônomos, e apenas 19% têm carteira assinada. Deste total, dois em três já tiveram o pagamento das contas comprometido. Ainda de acordo com o levantamento, 53% dos moradores têm filhos – média é de 2,7. Segundo os dados, 86% deixaram de ir para a escola. Por isso, os gastos aumentaram 84% entre as famílias entrevistadas.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho









DOAÇÕES





O grupo Serra Resiste está recolhendo

doações. Saiba como contribuir:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2381

Operação: 003

Conta corrente: 3296-7

Titular: Carlos Eduardo Costa dos Anjos

CNPJ: 16.526.624/0001-8





Ônibus ainda são problema na capital





Pedro Lovisi





Como forma de evitar a aglomeração de pessoas e a propagação do novo coronavírus dentro do transporte público de BH, a prefeitura resolveu reduzir a frota de ônibus em 5%. Além disso, acatou a decisão do governo estadual e determinou que os ônibus da capital só podem circular com passageiros sentados. Contudo, as medidas vêm apresentando efeito contrário, principalmente nos horários de pico, de ida e saída do trabalho.

A redução da frota dos ônibus determinada pela PBH está sendo cumprida desde segunda-feira e vem irritando passageiros que, apesar da recomendação para não sair de casa, dependem dos coletivos para ir trabalhar. Nas redes sociais, são vários os relatos de trabalhadores que são obrigados a pegar ônibus lotados nos horários de pico da capital, principalmente nas manhãs.

A diminuição no número de veículos levou em conta a redução de passageiros que circulam atualmente devido à determinação da administração municipal de suspender atividades de comércios não essenciais, como shopping centers, bares, restaurantes e salões de beleza. Em meio à pandemia, várias empresas também liberaram seus empregados para o regime de home office.

Essa redução de passageiros já vem sendo registrada pela BHTrans: de sexta a terça-feira, o número de pessoas que rodaram a roleta diminuiu 63,5%. Segundo a média histórica, 3.312.901 passageiros deveriam circular nos coletivos da cidade, mas esse total caiu para 1.206.103 nos últimos quatro dias.

O problema apontado pelos usuários é que a redução da frota não levou em conta que vários setores continuam funcionando durante o isolamento e que inúmeras pessoas ainda dependem do transporte público da capital. Com um número 5% menor de veículos rodando nas ruas, a tendência é de uma maior aglomeração de passageiros nos horários de ida e saída dos trabalhos.

Em um comentário nas redes sociais do Estado de Minas, a técnica em enfermagem Raquel Barbosa denunciou a situação do ônibus 5506A (Ribeiro de Abreu/Centro Hospitais), dizendo que o coletivo estava lotado. Posteriormente, procurada pela reportagem, ela explicou: “Ontem, o ônibus das 5h30 não passou e aí só foi passar às 6h. Os pontos aqui do Ribeiro de Abreu estavam lotados e o motorista explicou que colocaram fogo no ônibus aqui próximo e aí a empresa falou que não ia sair ônibus antes desse horário. Então, o ônibus foi lotado, só com pessoal aqui do bairro mesmo. Quando chegou na rodovia (MG-20), tinha muita gente e o pessoal começou a questionar o motorista. Aí, ele não parou mais, porque o ônibus estava realmente muito lotado. Mas hoje, também foi muito cheio”, relatou.

Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que instruiu as empresas de transporte coletivo da capital para que nenhuma linha de ônibus tenha um intervalo maior do que 30 minutos entre as viagens. E, mesmo com a operação em horário reduzido, a determinação é de que nenhum passageiro seja transportado em pé. A BHTrans informou que mesmo com a redução de passageiros, algumas viagens estão acima do previsto. "A BHTrans está apurando e pode determinar a punição das empresas que estão descumprindo a determinação", finalizou.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta





Mais CTIs em BH





A Prefeitura de Belo Horizonte vai instalar 70 Centros de Terapia Intensiva (CTIs) e mais 130 leitos de enfermaria no antigo Hospital Hilton Rocha, localizado no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul da capital, twitou ontem o prefeito Alexandre Kalil. Segundo o prefeito, BH tem a capacidade de colocar simultaneamente 7 mil pacientes nos respiradores. “É uma técnica americana que já testamos. Essa é a nossa capacidade, mas ainda é muito pouco”, afirmou. O prefeito ainda anunciou que cerca 148 mil famílias que estão no cadastro social da prefeitura e têm crianças vão receber uma cesta básica. “É uma operação complexa. Já autorizamos e acredito que no máximo amanhã (hoje) ou depois de amanhã (sexta-feira) isso já vai ter sido operacionalizado”, disse.