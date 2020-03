Após abrir agendamento de vacinação contra a gripe, site de drogaria de BH fica instável

Ao acessar oda drogaria, há um banner onde se lê "Campanha de Vacinação contra a gripe SUS 2020 - Agende seu horário aqui". Até as 11h05, ao clicar no banner, o internauta era direcionado para uma página com problemas no carregamento, tanto usando o celular quanto um computador. Os links também mudavam.

Segura o forninho desse servidor aí, Araujo! Agendar esta praticamente impossível com a queda do portal. 37 minutos tentando. pic.twitter.com/ViSCQfyGFa

A assessoria de imprensa da Drogaria Araújo informou aoque o site está, mas que "algumas centenas de pessoas" já conseguiram fazer o agendamento para amanhã. As equipes de tecnologia da empresa estão trabalhando para solucionar o problema. O apoio da Araújo à campanha de BH foi oficializado pelo prefeito Alexandre Kalil no sábado , horas após de a prefeitura divulgar o esquema de postos extras. “A partir de quarta-feira (25), nós, com mais de 60 anos, teremos mais uma opção para a vacinação contra a gripe: todas as unidades da Drogaria Araújo em Belo Horizonte. É gratuito e ajudará a aliviar nossos centros de saúde. Vamos ter calma”, postou, no Twitter.Aguarde mais informações