Farmácia abre agendamento on-line para vacina contra a gripe

Idosos com dificuldade de locomoção poderão receber a vacina dentro dos carros (foto: Mauro PIMENTEL / AFP )

(PBH) anunciou nesta terça-feira (24/03) que a Drogaria Araujo, em parceria com o poder público, vai participar daa partir desta quinta-feira (26). Segundo a rede de farmácias, as vacinas serão aplicadas apenas a idosos.A fim de evitar aglomerações nas lojas, os clientes terão que agendar um horário para serem vacinados por meio do site da(www.araujo.com.br). O agendamento começa nesta quarta-feira (25/03), às 10h, e as datas de vacinação são válidas para o dia seguinte à marcação. Os horários disponibilizados serão entre 8h e 14h, de segunda a sábado. A dose será aplicada nas entradas das lojas. O idoso deve apresentar a carteira de identidade.Além disso, aindicou a possibilidade de vacinação por “drive-thru” para idosos com dificuldade de locomoção em 19 de suas lojas. Dessa forma, o cliente pode receber a dose dentro do carro. No total, são 89 farmácias filiais da empresa que participam da campanha.começou na segunda-feira (23), a primeira fase da. O foco principal é vacinar os idosos, que compõem o grupo de risco diante do coronavírus. A fim de evitar aglomerações e, consequentemente, a propagação da, a prefeitura fechou parceria com farmácias, supermercados e escolas que poderão aplicar a vacina.

