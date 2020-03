Idosos enfrentam filas no primeiro dia de vacinação contra Influenza em BH

No Centro de Saúde Carlos Chagas, os usuários respeitam a distância de dois metro entre si (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

As pessoas com mais de 60 anos, que forem aos centros de saúde para se vacinar contra a Influenza, devem encontrar filas no primeiro dia da Vacinação Nacional Contra a Influenza. A ação está sendo realizada em espaços mais arejados nas unidades de sáude. Na primeira fase, são prioridades pessoas com mais de 60 anos de idade e profissionais da saúde.

Apesar do alerta para as aglomerações serem evitadas, as filas se formaram nos centros de saúde. Diante do número de pessoas, a orientação é para que as pessoas mantenham o distaciamento de dois metros entre si. No Centro de Saúde Carlos Chagas, na Avenida Francisco Sales, Bairro Santa Efigênia, na Região Leste, havia muita procura, porém, os usuários respeitam a distância.

o início da campanha, de abril para março. A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus. No entanto, as autoridades de saúde aconselham as pessoas a tomarem. A vacina auxiliará os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, uma vez que os sintomas são parecidos. A proteção taamém ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde.

A aposentada Maria Mascarenhas de Andrade, de 77 anos, pretende aguardar até quarta-feira para se vacinar em uma loja da Araújo. A rede de farmácias fez parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte para a aplicação gratuita da vacina. "Quando começar na Araújo, eu vou", diz ela, que está de quarentena há uma semana. "Desde que começou a quarentena, estou em casa. Compro no hortifruti e no supermercado por telefone e eles vêm entregar aqui", diz.

Maria Mascarenhas mora sozinha e considera fundamental se vacinar neste momento. "É muito importante tomar a vacina para não ter uma gripe. Tomo todos os anos e não gripo. É importante se livrar da gripe para não baixar a imunidade. Sou adepta da vacina. Prevenir é o melhor remédio", conclui.

Ela, porém, alerta para os cuidados que devem ser tomados ao sair de casa, principalmente o de distanciamento entre as pessoas. "Tomo todos os cuidados. Manterei a distância entre as pessoas e quem vai aplicar a vacina estár de luvas e máscaras", argumenta. A vacinação em todas as lojas da Araújo é feita mediante a apresentação da carteira de identidade.