Santa Luzia adota vacinação por 'drive thru' para idosos

Atendimento nesta segunda no Hospital Municipal Madalena Parrillo (foto: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/Reprodução) preservar o isolamento dos idosos, que compõem grupo de risco diante do novo coronavírus, Santa Luzia, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, está disponibilizando equipes para vacinar a população mais velha contra a gripe sem necessidade de que a pessoa saia do carro. A medida começou nesta segunda-feira (23), na UPA São Benedito e no Hospital Municipal Madalena Parrillo. Como forma dedos idosos, que compõem grupo de risco diante do novo, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, estáequipes paraa população mais velha contra a gripe sem necessidade de que a pessoa saia do carro. A medida começou nesta segunda-feira (23), nae no

A Prefeitura de Santa Luzia ressaltou que a campanha de vacinação contra o vírus H1N1 não previne o coronavírus, mas pode facilitar o diagnóstico da COVID-19, já que os sintomas das duas doenças são parecidos.

A campanha contra a gripe foi antecipada no município devido à pandemia de coronavírus e estará disponível até 22 de maio. Segundo a prefeitura, a vacina foi disponibilizada em 26 unidades básicas de saúde e em 17 postos volantes espalhados pela cidade.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Eduardo Murta

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Gráfico mostra a evolução diária de casos confirmados de coronavírus no Brasil

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19.



Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o coronavírus é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus?

O coronavírus é letal em um nível preocupante?

Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras?

A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavírus

