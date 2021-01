COVID-19: Arcos terá toque de recolher a partir desta terça-feira (05/01)

Arcos contabilizou mais de mil casos de COVID-19 (foto: Site Prefeitura de Arcos)

Arcos, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, terá toque de recolher a partir desta terça-feira (05/01). A medida publicada em decreto estabelece “confinamento domiciliar” entre as 22h e 05h. Só é permitido a circulação de pessoas dentro deste horário para acesso aos serviços essenciais, desde que comprovada a urgência, e de quem trabalha no período noturno. O descumprimento pode acarretar em multa.

A medida mais enérgica integra um pacote anunciado nesta segunda-feira (05/01) pelo prefeito Claudenir José de Melo. Os alvarás de casas de festas, clubes de lazer, boates, teatros, cinemas, feiras e afins foram suspensos. Bares, restaurantes e lanchonetes poderão, desde que tenham estrutura.

Já academias, centros de ginástica, estabelecimentos de condicionamento físico, clínicas de estética, salões de belezas, barbearias podem funcionar desde que seguindo as normas sanitárias previstas no decreto, como espaçamento entre aparelhos e quantidade limitada de alunos e clientes por metro quadrado. Pessoas do grupo de risco não poderão frequentar os ambientes. O atendimento, neste caso, deve ser domiciliar.

Para evitar aglomeração, deve ter intervalo de 15 minutos entre os agendamentos e é proibido a permanência de acompanhantes. O número de profissionais permitidos é de 50% da capacidade de alunos/clientes por horário marcado. Estes estabelecimentos também terão que higienizar as calçadas uma vez por dia e disponibilizar tapete saneantes na entrada.



Em Arcos, mais 30 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus nesta terça-feira (05/01). É o maior número diário de casos desde o início da pandemia. São 1105 confirmações da doença e 16 mortes.

Reforço nas equipes



O decreto estabelece ainda a convocação dos servidores efetivos para reforçar as equipes de atuação no combate ao novo coronavírus. Eles podem ser convocados a qualquer momento, inclusive com alteração da carga horária. Caso não atendam ao chamado, podem ser penalizados administrativamente.

Também foi criado o “disque denúncia” para a popular registrar possíveis descumprimento das normas. As denúncias podem ser feitas pelo (37) 98823-4978. Novos membros do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 foram nomeados, além do prefeito e vice, irão integrar: representantes das secretarias de Saúde, Assistência Social e Fazenda, dos órgãos de segurança pública, Hospital Municipal e Santa Casa, Vigilância Sanitária, em Saúde e Atenção Primária.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.





O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.