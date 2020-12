COVID-19: Santa Maria do Suaçuí decreta toque de recolher

A cidade de Santa Maria do Suaçuí está sob toque de recolher, como forma de conter a COVID-19 (foto: Reprodução redes sociais)





A média diária de infectados em Santa Maria do Suaçuí está subindo vertiginosamente, cerca de 20% a cada dia, sobre o montante notificado, sobrecarregando todo aparelho da saúde municipal, que já está trabalhando no seu limite máximo, de acordo com a Prefeitura local.





O aumento do número de casos do novo coronavírus assustou a autoridades municipais de Santa Maria do Suaçuí, porque na cidade não há leitos UTI COVID-19 para tratamento da doença. Os infectados em estado grave são levados para Governador Valadares.





"Já estamos em estado de calamidade reconhecido pela Assembleia", disse o prefeito Aristóteles Temponi Catarina (MDB), justificando a criação do Programa Natal com Saúde (nome do toque de recolher), composto de medidas preventivas temporárias para contenção rápida da propagação do novo coronavírus.





Proibições





Com o decreto, fica totalmente suspenso, no período compreendido entre 2 de dezembro até 15 de dezembro de 2020, o funcionamento de atividades comerciais e de prestação de serviços, podendo a medida ser prorrogada, a depender do quadro epidemiológico local.





Também estão proibidas as reuniões públicas ou privadas, inclusive de pessoas da mesma família que não morem juntas, independentemente do número de pessoas, durante o período. Nos casos permitidos de circulação de pessoas é obrigatório o uso de máscara.





Durante o toque de recolher, as pessoas deverão permanecer em suas residências, sendo proibida a circulação em logradouros da cidade. O decreto isenta da proibição quem estiver circulando para acessar ou prestar serviços na área da saúde, segurança, serviços públicos e serviços essenciais, estes, desde que comprovada a necessidade ou urgência.





Quem descumprir o toque de recolher pode ser indiciado por crimes contra a Saúde Pública, como causar epidemia ou infringir medida sanitária preventiva, e de desobediência. Na primeira abordagem, o morador será notificado com advertência, de que está descumprindo as normas e regras.





Na reincidência, o munícipe poderá ser indiciado por crime contra a saúde pública na modalidade de causar epidemia ou infringir medida sanitária preventiva, além de responder por crime de desobediência, além da aplicação de multa pecuniária de R$ 300, podendo ser aplicada em dobro em caso de nova reincidência.





A Prefeitura de, Região leste de Minas, decretou na quarta-feira (02/12),em todo o município, entre 21h e 6h do dia seguinte. A medida extrema tomada pela prefeitura tem como objetivo combater a, considerando os quase 300 casos confirmados da doença, que já resultaram em 6 mortes. O toque de recolher vai até dia 15/12 e prevêpara quem descumprir.