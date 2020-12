Comércio reage contra restrições da Onda Vermelha em Juiz de Fora

Manifestação de comerciante contra o decreto será neste sábado (foto: Marcos Alfredo) Juiz de Fora para a Onda Vermelha do Minas Consciente, comerciantes reagem contra e preparam manifestação neste sábado (5/12). Em menos de 24 horas após anúncio da regressão depara ado Minas Consciente,reagem contra e preparamneste sábado (5/12).

Na noite desta quinta-feira (3/12), após reunião, o Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à COVID-19 decidiu que Juiz de Fora vai regredir para Onda Vermelha - do programa Minas Consciente do governo de Minas - a partir de segunda-feira (7/12). Essa é a onda mais restritiva, que libera apenas o funcionamento de atividades consideradas essenciais como supermercados, farmácias, bancos, construção civil e hotéis, por exemplo.





Porém, como a cidade tem intenso comércio em vários setores, a reação de empresários foi imediata. Vários testemunhos nas redes sociais relatam que os lojistas não vão respeitar o decreto e vão continuar funcionando. Comerciantes já agendaram uma manifestação para este sábado no coração da cidade, no Calçadão da Rua Halfeld.





Devido à reação dos comerciantes, uma reunião extraordinária do comitê foi agendada para esta noite de sexta-feira (4/12). Além do prefeito, o comitê é formado por representantes de associações, hospitais, defensoria pública, comércio, setores da segurança, universidade, bares, restaurantes e sindicatos.



Setor teme prejuízos





Em conversa com a reportagem do jornal Estado de Minas, o presidente do Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio JF), Emerson Beloti relata que se o comércio fechar as portas novamente, vai ser um "desastre". Segundo o presidente, o comércio varejista de roupas, por exemplo, é um dos mais afetados porque não tem festas e eventos, sendo assim, a venda de roupas caiu drasticamente. “O que ainda está vendendo bem é o produto usado em casa como material de construção, supermercado e eletrônicos”, justifica.

Comerciantes de Juiz de Fora estão reagindo!!!! %uD83D%uDE09%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/7DD8v7RZet %u2014 FERNANDA (@Fernand13778677) December 4, 2020





De acordo com o presidente, durante a pandemia, a cidade já perdeu quatro mil trabalhadores, e hoje são 40 mil empregados no comércio. Quanto aos empreendedores, Beloti explica que cerca de 200 empresários faliram.



“Olha só, o comércio não é o culpado, os protocolos estão sendo seguidos mas, os ônibus continuam lotados, os bares cheios de gente sem máscara, muitas pessoas relaxaram na prevenção. Se o problema fosse o comércio, já estaria resolvido quando ficamos com as portas fechadas por seis meses, lá no início. É preciso também acabar com as festas clandestinas porque as pessoas não estão usando máscaras nestes eventos, enquanto que no comércio são exigidos todos os protocolos”, explica.