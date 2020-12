Média de mortes por COVID-19 atinge pico em Juiz de Fora

Hospitais estão próximos de atingir lotação máxima (foto: Reprodução) Juiz de Fora, na Zona da Mata, contabiliza média de oito mortes por COVID-19 em 24 horas, nesta quarta-feira (2). Na última segunda-feira, foram nove óbitos. A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ultrapassou os 80%. , na Zona da Mata, contabiliza média de oitoporem 24 horas, nesta quarta-feira (2). Na última segunda-feira, foram nove óbitos. A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ultrapassou os 80%.

Dos 13 hospitais da cidade, dois estão com ocupação máxima e sete estão com ocupação acima de 80%. Já a taxa de ocupação de UTI está em 84,44%. Outro recorde é o número de hospitalizados: 332 pacientes com COVID-19.





Nessa terça-feira (1), o prefeito Antônio Almas lançou o novo painel gerencial de monitoramento da COVID-19 e alertou novamente a população. “Aproveito para deixar uma fala de preocupação, pois, apesar de estarmos trabalhando desde março para ampliar os leitos de UTI, tendo saltado de 108 para 197, de nada adianta, se não conseguirmos reduzir o número de casos e a transmissibilidade. Cada um tem que fazer a sua parte para conter a propagação do vírus”, ressaltou Antônio Almas.



Onda Vermelha

Em live nas redes sociais, o prefeito não descartou a possibilidade de regredir para a Onda Vermelha. Segundo ele, o ato de ir ou não para uma onda mais restritiva tem relação com a situação sanitária da cidade. “Haverá a possibilidade de entrarmos em medidas mais restritivas, mas isso está nas mãos de cada cidadã e cada cidadão”, explica.









Juiz de Fora já contabiliza 9.429 casos confirmados de coronavírus e 333 mortes no total.