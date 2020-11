Juiz de Fora tem novo decreto e recorde de casos confirmados de COVID-19 em 24h

Decreto aplica restrições em atividades da Onda Amarela (foto: Marcos Alfredo) Prefeitura de Juiz de Fora publicou, nesta terça-feira (24), novo decreto com restrições em algumas atividades. A cidade registrou número recorde de casos confirmados em um dia, desde o início da pandemia de coronavírus. a publicou, nesta terça-feira (24),com restrições em algumas atividades. A cidade registrou númerode casos confirmados em um dia, desde o início da pandemia de

De acordo com os últimos dados do painel gerencial da Prefeitura, Juiz de Fora confirmou mais 274 casos de COVID-19 nesta segunda-feira (23). O índice é o maior já contabilizado - em 24 horas - durante a pandemia. Somente ontem, foram 5 mortes em decorrência do coronavírus.





No total, o município tem 8.707 casos confirmados e 296 mortes.









Novo decreto





Já na última quinta-feira (19), por meio de reunião virtual, o Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à COVID-19 decidiu editar novas regras para funcionamento de algumas atividades.





Portanto, de acordo com a Resolução 03 do Decreto Municipal 14.179, os juiz-foranos devem seguir as seguintes regras:





Bares e restaurantes





Funcionamento de segunda a sábado das 10h às 15h e das 18h às 22h. Aos domingos, somente delivery ou retirada em balcão.





Locação de granja





Apesar de não estar contemplada no Minas Consciente, o corpo técnico da prefeitura entende que esse tipo de atividade é um dos maiores problemas neste momento, com granjas sendo locadas para realização de eventos particulares independente do número de pessoas. Na nova resolução, está proibido esse tipo de atividade. As punições são para quem fizer transações de aluguel entre imobiliárias, em sites específicos ou direto com locador.





Academias





Aos domingos, o funcionamento de academias está proibido. Além disso, estão suspensas as aulas e atividades coletivas.





Atividades extracurriculares





As atividades extracurriculares em ambientes fechados, estão proibidas. As que são ao ar livre permanecem liberadas, atendendo aos protocolos estabelecidos anteriormente.





Clubes sociais





Todos os esportes e atividades de caráter coletivo estão proibidos. Bares, restaurantes e academias que funcionem nos clubes devem se adequar aos novos horários destes segmentos.





Atividades esportivas





Aluguel de quadras e campos esportivos ficam proibidos.





Templos religiosos





A presença de fiéis em templos religiosos fica restringida a 20% da capacidade dos locais, limitando-se, no máximo, a 100 pessoas.