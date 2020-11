Faltam médicos para enfrentar o avanço da COVID-19 em Governador Valadares

O Hospital Bom Samaritano está localizado no Bairro Vila Isa, periferia de Governador Valadares (foto: Divulgação HBS) onda vermelha do Plano Minas Consciente, Governador Valadares vive uma situação crítica em relação à COVID-19. No Boletim Epidemiológico dessa segunda-feira (23/11), foram divulgados 91 novos casos da doença, número bem acima da média dos últimos sete dias, que foi de 55.



O boletim também registrou mais duas mortes de pacientes internados com sintomas de COVID-19, que ainda precisam ser confirmadas por meio de exames.





O que mais preocupa as autoridades municipais é a ocupação de leitos nas UTI COVID-19 no SUS e nos hospitais particulares. Nessa segunda-feira, a ocupação dos leitos UTI no Hospital Unimed Governador Valadares e Hospital São Lucas se manteve em 100%. No Hospital Municipal e Hospital Bom Samaritano, que atendem pelo SUS, a lotação atingiu 88% dos leitos UTI.





No sábado, durante coletiva no Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, o promotor de Justiça, Randal Bianchini, que acompanha os problemas da saúde local gerados pelo novo coronavírus, disse que a cidade está vivendo uma situação muito crítica, com a taxa altíssima de ocupação de leitos.



“Chegamos em um momento crítico. Faltam profissionais de saúde para estar na linha de frente da COVID-19. Hoje não falta mais equipamentos, o problema não é mais os insumos, o problema hoje é falta de material humano”, disse.





Ele explicou que a cidade tem até agora, na rede particular, 16 leitos de UTI COVID-19, e 48 leitos de UTI SUS COVID-19. Recentemente foram instalados mais 10 leitos de UTI COVID-19 SUS, porém não estão em funcionamento, por falta de equipes formadas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e auxiliares.

Providências





O superintendente administrativo do Hospital Bom Samaritano, Elvis Deivis Andrade, disse que o HBS tem capacidade instalada de equipamentos e espaço físico para atender mais pacientes pelo SUS, mas enfrenta dificuldade na contratação de profissionais técnicos e médicos, necessários para o funcionamento de leitos de UTI COVID-19.



“Além disso, é preciso que as autoridades sanitárias do município, estado e governo federal providenciem a contratação emergencial dos leitos a serem efetivados”, explicou.

Elvis disse que o HBS disponibilizou, no momento, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, mais dois leitos de UTI COVID-19 que estavam sendo utilizados para atender pacientes de convênio e particular. Assim, os atuais 18 leitos SUS do HBS passam a serem 20 leitos UTI COVID-19 SUS em 24/11. "Quanto aos demais oito leitos, o nosso Complexo Hospitalar está na dependência de conseguir contratar os profissionais necessários", explicou.





A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que continua trabalhando para salvar vidas e se empenhando em diversas frentes para o enfrentamento da COVID-19 na cidade.



Em nota, a SMS explicou que dentre as ações do cenário atual, está articulando com um hospital conveniado ao SUS a abertura de 10 novos leitos de UTI exclusivos para atendimento de pacientes com diagnóstico positivo para novo coronavírus e alinhando a contratação de profissionais capacitados para atender esta demanda.





“Importante destacar que Governador Valadares está na onda vermelha, de acordo com as avaliações do Minas Consciente, do governo do Estado, por isso, precisa seguir as determinações de segurança sanitária do programa para melhorar os indicadores e assim fomentar flexibilizações econômicas no município”, informou a nota da SMS.