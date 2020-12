COVID-19: Governador Valadares e Região Leste continuam na onda vermelha

A grande movimentação de pessoas nas ruas de Governador Valadares é uma cena comum, mesmo na onda vermelha (foto: Tim Filho) onda vermelha, a mais restritiva do Minas Consciente, onde somente os serviços considerados essenciais são permitidos. No Leste do estado, as duas maiores cidades da região, Governador Valadares e Teófilo Otoni, terão de aplicar as restrições impostas pelo Plano Minas Consciente. As regiões Leste do Sul, Nordeste, Jequitinhonha e Leste estão na, a mais restritiva do Minas Consciente, onde somente os serviços considerados essenciais são permitidos. No Leste do estado, as duas maiores cidades da região,, terão de aplicar as restrições impostas pelo Plano Minas Consciente.





Teófilo Otoni, que havia regredido para a onda vermelha em 18/11, e manteve as atividades econômicas como se estivesse na onda verde, agora terá aplicar as restrições. A manutenção da cidade na classificação da onda verde foi explicada pela Prefeitura, à época, como uma forma de ser fiel aos dados relacionados à COVID-19, que não caracterizavam uma situação de regressão para a onda vermelha.









“Estamos vivendo uma época de relaxamento social, com as pessoas indo para a rua, bares, restaurantes, festas de fim de semana, sem usar máscara e sem tomar o devido cuidado. Então, tudo isso está refletindo nos indicadores atuais”, disse.





COVID-19 em alta





O boletim epidemiológico da COVID-19 de Governador Valadares, a outra cidade polo do Leste de Minas na onda vermelha, registrou nesta quarta-feira (2/12) um número expressivo de casos confirmados da doença nas últimas 24 horas. Foram 182 novos casos e 1 morte.





A manutenção da cidade na onda vermelha desagradou aos comerciantes dos bares e restaurantes, que sempre são acusados de promover aglomeração. Marcelo Schlaucher, presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes de Governador Valadares, discorda. Segundo ele, o segmento está funcionando em obediência as restrições impostas pela onda vermelha e acumulando prejuízos.





“O problema é que não há fiscalização, os comerciantes estão fazendo o que querem. O estado determina, mas o município não está preocupado em obedecer, e fica tudo jeito que está”, disse.





Schlaucher se refere às ruas da cidade que estão cheias de gente, com muitas lojas não obedecendo as restrições, permitindo que o cliente entre e se aglomere. Além disso, os vendedores ambulantes continuam a ocupar as calçadas do centro, se juntando às pessoas que ficam nas filas de banco que lotam as calçadas.