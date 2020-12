Templos católicos sofrem ataques em série em cidades do Leste de Minas

Um dos ambientes destruídos pelo homem na igreja da Vila Eugênio Franklin, em Alpercata, no Leste de Minas (foto: Reprodução/Redes Sociais)





Em fuga, na direção de Governador Valadares, o homem parou na Vila Eugênio Franklin, Bairro de Alpercata, entrou em um templo católico e quebrou vidraças e imagens que ficavam no altar. Fez o mesmo, logo depois, no distrito de Nova Era, invadindo a igreja e fazendo muitos estragos, quebrando as imagens que encontrou pela frente, além de derrubar mesas e bancos.









De lá, o homem, visivelmente transtornado, segundo testemunhas disseram aos policiais militares, seguiu para o Bairro Vila Bretas, onde entrou na Igreja de São José Operário. A Polícia Militar agiu rápido e chegou à igreja no momento em que o homem ameaçava um funcionário da igreja com uma barra de ferro, que ele havia usado para quebrar várias imagens.

Os policiais prenderam o homem e o conduziram à delegacia de Polícia Civil, com os instrumentos usados por ele na quebradeira: martelo, barra de ferro e os cadeados que ele arrombou na série de ataques. A polícia está investigando o que motivou o homem a fazer os ataques em série.





As vítimas foram orientadas pela Polícia Militar a procurar o Juizado Especial, para representação. Na delegacia, as vítimas foram orientadas a comparecer ao Juizado Especial e fazer uma representação contra o homem. “Em razão da natureza da infração (crime de dano é de ação penal privada, ou seja, condicionada à representação da vítima), ele poderá ser processado pelo crime do Artigo 163 do Código Penal”, informou a Polícia Civil, em nota.

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (02/12) um homem de 57 anos, que fez uma série dea templos danas cidades de Alpercata eOs ataques tiveram início em Alpercata (17 quilômetros de Governador Valadares), quando o homem, conhecido como Serafim, arrombou o cadeado da igreja de Alpercata, com um martelo. Ao ser surpreendido por pessoas que passavam pelo local, ele fugiu em uma motocicleta.