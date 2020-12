Ipatinga: Comerciantes fazem campanha para frear avanço da COVID-19

Funcionários do sindicato visitaram centenas de lojas e entregaram uma pequena bolsa com máscara e álcool em gel (foto: Divulgação Sindcomércio)





Para frear a taxa de transmissão da doença, o Sindcomércio está promovendo uma série de ações para conscientizar a população de que a pandemia ainda não acabou. “Com o apoio do Shopping Vale do Aço, contratamos propaganda volante para que o alerta sobre o momento que estamos vivendo chegasse aos bairros mais populosos, orientando sobre a importância de continuarmos atentos aos cuidados contra a COVID-19”, explicou José Maria Facundes, presidente do Sindcomércio.









Kits de higiene





Além da mensagem, foram distribuídos 1 mil kits de higiene, doados pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX) ao Sindcomércio. “Nos últimos dias, nossos funcionários visitaram centenas de lojas e entregaram uma pequena bolsa com máscara e álcool em gel, reforçando com empresários e comerciários a necessidade de não relaxarmos neste momento", disse Facundes.

Por meio de suas redes sociais na internet, o Sindcomércio Vale do Aço também tem divulgado que “a pandemia não acabou”. “Aos nossos clientes temos lembrado que, ao ir às compras nas lojas do Vale do Aço, use sempre a máscara corretamente para que todos estejam protegidos”, acrescenta o presidente do sindicato.

O avanço dano Vale do Aço, especialmente em, preocupa os gestores do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) da região. A entidade teme por uma eventual deliberação do governo estadual que acarretaria novamente no fechamento das atividades consideradas “não essenciais”, ou seja, a regressão dos principais municípios da região que aderiram ao Minas Consciente para