Aeroporto de Valadares terá mais voos em dezembro, incluindo praias

Aeronave decolando do Aeroporto de Governador Valadares para Confins (foto: Leonardo Morais/PMGV/Divulgação )

A Azul Linhas Aéreas, única empresa a operar no aeroporto, intensificou os voos entre Valadares (GVR) e Belo Horizonte (CNF), e vai oferecer, no período de 19 a 31 de dezembro, duas vezes na semana, opções de voo para o aeroporto de Vitória, ES, (VIX).

"Estamos vivendo um período delicado, em que os números de casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus aumentaram consideravelmente. Diante disso, a prefeitura recomenda que as pessoas evitem aglomerações e, caso optem em viajar, tomem os devidos cuidados para se proteger", informou a prefeitura, em nota.





Desde o dia 23 de março, o Aeroporto de Governador Valadares vem adotando todas os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde, incluindo o uso de luvas e máscaras em seus funcionários, disponibilização de álcool em gel, adoção do home-office mediante intercalação dos funcionários, além do afastamento dos trabalhadores que fazem parte do grupo de risco.

Programação de voos (1 a 31/12)

Segunda a sexta

CNF: saída 08h30 – GVR: chegada 9h25 / GVR: saída 10h20 – CNF chegada: 11h45

CNF: saída 13h15 – GVR: chegada 14h10 / GVR: saída 14h50 – CNF: chegada 15h45

CNF: saída 16h25 – GVR: chegada 17h20 / GVR: saída 18h – CNF: chegada 18h55





Domingos (dias 6 e 13 de dezembro)

CNF: saída 16h25 – GVR: chegada 17h20 / GVR: saída 18h – CNF: chegada 18h55

Dias 16/12, 18/12, 21/12, 22/12, 23/12, 28/12, 29/12 e 30/12

CNF: saída 08h30 – GVR: chegada 9h25 / GVR: saída 10h20 – CNF chegada: 11h15

CNF: saída 16h25 – GVR: chegada 17h20 / GVR: saída 18h – CNF: chegada 18h55





Dia 24 de dezembro

CNF: saída 09h10 – GVR: chegada 10h05 / GVR: saída 13h55 – CNF chegada: 14h50





Dia 31 de dezembro

CNF: saída 08h30 – GVR: chegada 09h25 / GVR: saída 13h30 – CNF chegada: 14h25

Opções de voo Belo Horizonte (CNF) – Governador Valadares (GVR) – Vitória (VIX)





Sábados (19 e 26 de dezembro)

CNF: saída 09h10 – GVR: chegada 10h05 / GVR: saída 10h45 – VIX: chegada 11h40

VIX: saída 12h20 – GVR: chegada 13h15 / GVR: saída 13h55 – CNF: chegada 14h50





Domingos (20 e 27 de dezembro)

CNF: saída 13h15 – GVR: chegada 14h10 / GVR: saída 14h50 – VIX: chegada 15h45

VIX: saída 16h25 – GVR: chegada 17h20 / GVR: saída 18h – CNF: chegada 18h55





Quintas (24 e 31 de dezembro)

CNF: saída 08h30 – GVR: chegada 09h25 / GVR: saída 10h10 – VIX: chegada 11h15

VIX: saída 11h50 – GVR: chegada 12h45 / GVR: saída 13h30 – CNF: chegada 14h25





Não haverá voos no dia 25 de dezembro.





