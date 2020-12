COVID-19: prefeitura suspende licenciamento de shows e outros eventos em BH

O show do músico Zeca Baleiro foi o primeiro após a liberação das apresentações na capital, em 31 de outubro. A apresentação foi realizada no Cine-Theatro Brasil Vallourec, no Centro, com público menor para evitar a contaminação pelo coronavírus. Apresentações em teatros com alvará e espectadores sentados continuam permitidas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 31/10/2020)





suspensão do licenciamento de eventos na capital. Festas de réveillon também não são autorizadas. Após publicar o decreto que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, feiras e outros estabelecimentos de Belo Horizonte em função do aumento da transmissão do coronavírus, a prefeitura anunciou adodena capital. Festas de réveillon também não são autorizadas.









Jackson Machado, diz que houve um debate no Comitê de Enfrentamento a COVID-19 da capital para ampliar o rigor no distanciamento social. Alexandre Kalil (PSD) não descartou a possibilidade de recuar na flexibilização da capital. No informativo, o secretário Municipal de Saúde,, diz que houve um debate no Comitê de Enfrentamento a COVID-19 da capital para ampliar o rigor no distanciamento social. Em entrevista coletiva no último dia 25 , a prefeitura demonstrou preocupação com o relaxamento da população em relação a essas medidas e o prefeitoPSD) não descartou a possibilidade de recuar na flexibilização da capital. Machado, na ocasião, falou sobre a pressão nos serviços de saúde, em especial nos hospitais particulares





“O intuito ainda é preservar ao máximo possível o funcionamento das atividades, mas espera-se que com tais medidas torne-se menos atrativo para a população buscar tais locais para aglomeração e contato intensivo sem o uso de máscara e respeito aos protocolos”, pontuou o secretário a respeito das medidas anunciadas hoje, conforme o BH Notícias.









Sem álcool







O Decreto 17.484, publicado pela Prefeitura de Belo Horizonte no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira traz um recuo nas medidas de flexibilização durante a pandemia do coronavírus. A partir da próxima segunda-feira, 7 de dezembro, véspera de feriado na capital, o consumo de bebidas alcoólicas volta a ser proibido em bares, restaurantes e outros estabelecimentos de alimentação da capital. Por outro lado, eventos natalinos serão permitidos, mas também com regras.





A prefeitura passou a autorizar a realização de eventos de iluminação e decoração, além de caravanas comemorativas, mas sem divulgação prévia e sem potencial de atração de público, para evitar aglomerações. Além disso, é preciso solicitar um licenciamento específico para as atividades.