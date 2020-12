COVID-19: taxa de ocupação de leitos segue em alta em BH

Indicadores apontam crescimento constante das taxas de ocupação de leitos e transmissão de COVID-19 em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta quinta-feira (3/12), alerta para um crescimento nas taxas de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria específicos para COVID-19. No último balanço realizado, nessa quarta-feira (2/12), os números estavam em 43,6% e 41,7%, respectivamente. Nesta quinta, os indicadores apontam 45,7% (UTI) e 45,5% (enfermaria). divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta quinta-feira (3/12), alerta para umnas taxas de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria específicos para. No último balanço realizado, nessa quarta-feira (2/12), os números estavam em 43,6% e 41,7%, respectivamente. Nesta quinta, os indicadores apontam 45,7% (UTI) e 45,5% (enfermaria).





Vale ressaltar que de terça para quarta houve um aumento expressivo de 4,5% nas taxas de ocupação. Mesmo assim, os índices estão sob controle, visto que permanecem abaixo dos 50%.

De acordo com o boletim, a capital contabiliza 55.039 casos confirmados do novo coronavírus e 1.675 mortes. Nas últimas 24 horas, BH registrou mais 7 mortes por COVID-19. Novos casos não foram registrados.





A taxa de casos confirmados por 100 mil habitantes, que estava em 96,2, subiu em comparação ao último boletim. Nesta quinta o índice encontra- se em 98,6. A margem de segurança estabelecida pelas autoridades é de 20 casos por 100 mil habitantes.

A prefeitura leva em consideração a rede SUS e a suplementar (foto: Divulgação/PBH)



Por outro lado, a taxa de transmissão também aumentou. O indicador que estava em 1,04, agora está em 1,05. Isso significa que 100 pessoas infectadas transmitem COVID-19 para mais 105. A taxa continua no nível amarelo. Para ficar no nível verde de segurança, é necessário que o indicador esteja abaixo de 1.



