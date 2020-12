Estado desabilita leitos de UTI exclusivos para COVID-19 em Formiga

A Santa Casa contava com 12 leitos no início da pandemia (foto: Divulgação/Site da Santa Casa de Formiga)

Setede Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes com quadro clínico compatível com a COVID-19 foram desabilitados da, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. A decisão do Comitê Extraordinário da Secretaria de Estado de Saúde (SES) rendeu essa semana, críticas por parte do secretário municipal da pasta, Leandro Pimentel. Ele tratou a desativação como “precoce”.

A justificativa da SES foi a queda no número de casos e a estabilização dos indicadores de monitoramento da doença. Entretanto, logo após desabilitar os leitos da, a secretaria botou o pé no freio e interrompeu o processo iniciado reconhecendo a flutuação do números. Além de Formiga, outros 15 foram desativados em, cidade polo e referência para toda a região.

A Santa Casa de Formiga ainda conta com sete leitos. Para o secretário, a decisão foi “rápida”. “O município é completamente desfavorável a desmobilização neste momento por ter sido feita muito rápida, breve, de forma precoce”, afirmou. Demonstrando preocupação com o aumento de caso, disse que em uma possível superlotação a alternativa será transferir pacientes.

“Qualquer cidadão formiguense ou não que precisar de um leito de UTI e este não estiver disponível dentro do município, será transferido para algum leito no nosso território da macrorregião, sendo Divinópolis a nossa referência para UTI”, explicou.

Há um movimento por parte de gestores municipais – prefeitos e secretários de saúde - afim de sensibilizar tanto o governo federal, como estadual para devolverem estes leitos aos municípios de origem. “Tendo em vista que em todo o estado observamos um aumento de casos”, completou o secretário. Entre os dias 24 de novembro e 01 de dezembro foram 122 novas confirmações. As notificações saltaram de 10.353 para 11.158. Um novo óbito foi registrado, contabilizando 19.

Com os números subindo, o município intensificou a testagem. “Na última semana realizamos quase mil testes podendo isolar sintomáticos, pessoas positivas e aquelas que seriam potenciais transmissoras da COVID-19”, citou Pimentel. O secretário disse que o município está seguindo todas as diretrizes do programa Minas Consciente. A macrorregião Oeste regrediu nesta quarta-feira (02/12) para a "onda amarela".

Cidade referência

Dos 35 leitos de UTI exclusivos para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com suspeita ou confirmação do novo coronavírus, 11 estavam ocupados até o final da tarde desta quarta-feira (02/12), em Divinópolis, cidade referência para Formiga. O maior município do Centro-Oeste registrou dois recordes em novembro, de casos confirmados e notificações. Foram os maiores desde março quando teve início a pandemia.

Boletim de hoje aponta 19.693 notificações, 2.605 casos confirmados e 78 mortes em decorrência da doença. O ritmo de contágio aumentou pela segunda semana consecutiva, passando para 1,11.

A Secretaria de Estado de Saúde informou que a desmobilização de leitos não significa o fechamento ou o encerramento, mas sim, que eles não estarão operantes naquele momento, podendo voltar caso haja uma demanda maior por leitos de UTI.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

