BH tem quase 900 bares e restaurantes advertidos durante a pandemia

“Essas fiscalizações são de suma importância, uma vez que possibilitam manter a flexibilização dos espaços, com as medidas de segurança necessárias para o seu funcionamento. As abordagens são feitas em caráter educativo, para que os responsáveis pelos estabelecimentos acompanhem adequadamente a implantação dos protocolos e conscientizem o seu público quanto à necessidade do cumprimento”, afirma.

A primeira interdição ocorreu no bar “1.000 graus”, na Avenida Bias Fortes, próximo à Praça Raul Soares, no Centro de Belo Horizonte. O local estava funcionando por volta da 0h, sem respeito ao distanciamento social, uso de máscaras, uso correto de mesas e cadeiras e causando aglomeração.

Já por volta das 2h, a equipe interditou o “Maholo Bar”, no Bairro União, Região Nordeste da capital, por não respeitar o Alvará de Localização e Funcionamento, que autoriza apenas o uso do local como estacionamento e casa de festas.



Quando os fiscais chegaram no local, o estabelecimento estava funcionando como bar e casa de shows, com música ao vivo. Segundo a equipe de fiscalização, o evento realizado cobrava ingresso. Cerca de 100 pessoas não usavam máscaras e formaram aglomeração em pé, sem distanciamento.

Estabelecimentos com a porta voltada à rua podem funcionar de segunda a domingo, das 11h às 22h, e só podem comercializar bebidas das 17h às 22h de segunda a sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados, o horário se estende: vai das 11h às 22h.

