COVID-19: Ribeirão das Neves registra alta de novos casos e mortes

Hospital Municipal São Judas Tadeu recebe pacientes com suspeita de coronavírus na cidade (foto: Google Street View/Reprodução)

Os números da COVID-19 em Minas têm sofrido altos e baixos. Em vários municípios, os gestores têm aumentado o rigor na fiscalização dos estabelecimentos comerciais, para cobrar a ação dos protocolos de distanciamento e de higienização, e de locais que possam gerar aglomerações.





Ribeirão das Neves, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e com população estimada em pouco mais de 338 mil habitantes, segue o mesmo ritmo. Apesar dos esforços municipais em conter o avanço do coronavírus, os números de novos casos positivos e de mortes cresceram na comparação das duas últimas semanas.









Com relação às mortes provenientes de complicações causadas pela COVID-19, Ribeirão das Neves registrou quatro novas mortes na primeira semana da avaliação, passando de 126 casos para 130. Na segunda semana, o número de novas mortes passou para 11, ou seja, uma elevação de 175%. Eram 130 mortes no dia 23 de setembro, que passaram para 141 em 2 de outubro.





A Prefeitura de Ribeirão das Neves explicou que o município faz parte do Plano Minas Consciente, a cidade que faz parte da macrorregião Centro e permanece na “Onda Amarela”, no qual podem funcionar os serviços não essenciais. A Prefeitura disse ainda que o Comitê Intersetorial COVID-19 municipal, que acompanha os dados de saúde pública para a avaliar com segurança a retomada do comércio e outros setores da economia local, acompanha também e orienta o trabalho da Vigilância Sanitária, que fiscaliza os locais em que há denúncias do não cumprimento dos Protocolos Sanitários do Plano Minas Consciente.





Os locais que não estão de acordo com esses protocolos são notificados, podendo ser interditados e ter o alvará de funcionamento cassado. Além disso, os estabelecimentos que solicitam a inspeção são orientados a seguir os protocolos.





Quanto aos dados da COVID-19, a Prefeitura esclareceu que para verificar a tendência dos casos confirmados pela doença, bem como as mortes, é importante avaliar a data em que eles ocorreram e não somente a data em que foram divulgados, tendo em vista que em muitos casos, pode haver uma diferença entre a data da ocorrência e sua confirmação, que depende da liberação dos resultados dos exames e também da investigação epidemiológica dos casos, ou seja, os casos e as mortes divulgados num determinados dia, necessariamente, não se referem àquele mesmo dia, mas sim, a data anteriores.





Segundo o poder público, “tomando por base a data da notificação e considerando intervalos de 10 dias, conforme o questionado, verifica-se que o número de casos confirmados no período de 24/09 a 03/10 é de 42%, menor que aqueles diagnosticados no período anterior. Mas, ainda assim, é precoce falar em redução de casos e mortes, tendo em vista que ainda serão liberados os resultados desse período, acima questionado e os dados podem alterar o número de casos e, consequentemente, alterar a análise dos números do município.