União de Minas registra primeira morte por COVID-19

Município tem 93 casos confirmados de COVID-19 (foto: Divulgação/Prefeitura de União de Minas) União de Minas, no Triângulo Mineiro, teve sua primeira morte em decorrência da infecção do novo coronavírus desde o início da pandemia. A secretaria de Saúde local ainda investiga mais uma morte suspeita de COVID-19. Este é 54º dos 66 Municípios do Triângulo a registrar óbitos pela doença. O município de, no Triângulo Mineiro, teve suaem decorrência da infecção do novodesde o início da pandemia. A secretaria de Saúde local ainda investiga mais uma morte suspeita de. Este é 54º dos 66 Municípios do Triângulo a registrar óbitos pela doença.





De acordo com informações da prefeitura de União de Minas, a morte foi de uma mulher de 60 anos, encaminhada inicialmente no dia 17 de setembro para o Hospital de COVID-19 no município de Iturama. Devido ao estado de saúde, no dia seguinte, ela foi transferida para o Hospital Regional de Uberaba. Ela morreu no domingo (4), com a confirmação da causa da morte sendo divulgada nesta segunda-feira (5) no boletim do município em que a paciente morava.



morte em investigação é de uma paciente também do sexo feminino e de 60 anos, que morreu no Hospital Regional de Uberaba. De acordo com o comitê gestor de crise, diariamente são recebidas notificações de testes realizados em laboratório particulares de outros municípios e as infomações são levadas ao boletim de União de Minas. Já aé de uma paciente também do sexo feminino e de 60 anos, que morreu no Hospital Regional de Uberaba. De acordo com o comitê gestor de crise, diariamente são recebidas notificações de testes realizados em laboratório particulares de outros municípios e as infomações são levadas ao boletim de União de Minas.





No último informativo, o município tinha 93 casos confirmados de COVID-19 e outros 27 casos de síndromes gripais ou pacientes diagnosticados com coronavírus, mas em isolamento domicilar. Na microrregião de Iturama, da qual União de Minas faz parte, há 28% de ocupação dos leitos de enfermaria. Enquanto na macrorregião há 39% dos leitos de UTI ocupados e 40% do total de UTI's.





União de Minas tem pouco mais de 4,4 mil habitantes e o primeiro paciente com COVID-19 foi confimado ainda no início de junho, chegando a ser atendido em Iturama, mas foi considerado um caso leve da doença.