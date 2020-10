Betim faz desinfecção contra COVID-19 nas principais ruas do Icaivera

Caminhão de névoa fez a desinfecção das ruas do Icaivera; próximo local será a regional do Centro (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

Um caminhão de névoa, contendo hipoclorito de sódio, começou nesta segunda-feira (5), a fazer a desinfecção das principais vias do bairro Icaivera, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A ação é preventiva, para evitar a propagação do novo coronavírus nas ruas da cidade e a expectativa é que passe em todas as regionais.

O caminhão seguirá pelas ruas com maior fluxo de pedestres, onde há área comercial e maior movimentação. Sempre à noite, a partir das 20h, quando há menos pessoas transitando. As ruas contempladas inicialmente serão as Massu, Potira, Kira, Pyra, Sema e avenidas Sycaba e Sayassu.

Os próximos alvos do caminhão estão na regional do Centro, nos bairros Casa Branca e Jardim Petrópolis. Esta etapa da ação terá a duração de aproximadamente 80 dias e terá um total de 15.300Kg de produto pulverizado. No Icaivera serão utilizados 6 mil litros da solução de hipoclorito de sódio a 12%.

Segundo o gerente de limpeza urbana e coordenador das ações de desinfecção, Vilmar Batista Ribeiro, o hipoclorito de sódio foi adquirido pela secretaria de saúde do município e a diretoria de Serviços Ambientais da ECOS dará sequência à fase operacional. “Na lista de produtos autorizados pela Anvisa ele é o mais acessível e dentre esses, o mais eficiente. Ele será pulverizado nas ruas e o que tiver na rota, por exemplo, se tiver uma unidade de saúde próxima, a gente faz na entrada, nas rampas de acesso de pessoas e nas praças públicas”.

O gerente pontua sobre a necessidade de as pessoas se manterem conscientizadas. “Ninguém pode relaxar com a responsabilidade individual de lavar as mãos, de se proteger com máscara, manter o isolamento social, evitar aglomerações, porque a guerra contra esse vírus ainda não acabou”.

No último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de saúde do município, nesta segunda-feira (5), Betim soma 6.890 casos da COVID-19, sendo 6.510 já recuperados e 206 mortes pela doença.



O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.