Nova Lima realiza pesquisa com famílias sobre reabertura de escolas municipais

Escola Municipal Vera Wanderley Dias, em Nova Lima (foto: Lívia Bastos/Prefeitura de Nova Lima )

A Prefeitura de Nova Lima, na Região Metropolitana de BH (RMBH), iniciou nesta segunda-feira (05), uma pesquisa que norteará a reabertura das escolas municipais na cidade. Através de um formulário enviado pela internet, pais, alunos e responsáveis poderão opinar sobre a reabertura das escolas e ainda fornecer informações sobre a saúde das famílias.

A secretária de Educação do município, Roberta Batista, explica que as informações coletadas através do estudo são fundamentais para a elaboração de um protocolo definitivo para a reabertura das escolas. “Precisamos conhecer melhor a situação atual de saúde das nossas crianças, se elas convivem com pessoas de grupos de risco, e se houve casos da doença nas famílias”, afirma.

Os formulários devem ser enviados à secretaria de Educação até a próxima sexta-feira (9). Na hipótese de retorno das aulas, o protocolo temporário prevê que alunos do maternal 1 até o nono ano do ensino fundamental poderiam retomar parcialmente as atividades presenciais.

A ocupação máxima das salas de aula deverá girar em torno de 20%. “O plano até o momento, é que nenhuma sala tenha mais do que sete alunos por período”, detalha Roberta Batista.

De acordo com os planos da Prefeitura, inicialmente, os alunos iriam à escola uma vez por semana, para tirar dúvidas sobre as atividades realizadas em casa.

Roberta Batista tranquiliza as famílias que acreditam que ainda não é o momento para o retorno dos alunos às salas de aula. “Vamos trabalhar em sistema hibrido, famílias que não querem ou não podem enviar os alunos, vão continuar recebendo as atividades para serem feitas em casa”, esclarece.

Segundo a prefeitura, a decisão com relação à reabertura das escolas será tomada em conjunto, por meio do Comitê de Crises do município, e ainda não há data para acontecer.

Baixa adesão às atividades pela internet

A secretária de educação diz que o bloco de atividades é enviado semanalmente para as famílias por e-mail ou aplicativo de mensagens, mas que a adesão a esse meio ainda é baixa. “A maioria dos pais e responsáveis preferem ir às escolas para buscar os exercícios impressos e entregar as atividades feitas durante a semana.”

Nova Lima conta com um aplicativo financiado pela Vale para administrar as atividades escolares em tempo de pandemia. Por meio dessa tecnologia, a Secretaria de Educação tem acesso a dados sobre a adesão às atividades, o nível de sucesso dos alunos, e a qualidade do atendimento oferecido pelos professores.