Varginha não tem prazo para volta às aulas presenciais na cidade

Varginha não faz parte do Plano Minas Consciente (foto: Prefeitura de Varginha/divulgação )

de Varginha, no Sul de Minas, anunciou nesta quinta-feira (24) que não tempara retorno às aulasem escolas municipais. A cidade não faz parte doe obedece aomunicipal.

O comunicado foi divulgado após decisão do governo de Minas de liberar as cidades das macrorregiões na onda verde do plano Minas Consciente para reabrir suas escolas a partir de 5 de outubro. De acordo com a prefeitura, o pronunciamento gerou dúvidas na população.

A prefeitura esclareceu, por meio de nota, que Varginha não tem data estabelecida ou autorizada para o retorno das aulas presenciais, seja na educação básica, seja no ensino superior.

“Varginha não aderiu ao Programa Minas Consciente, uma vez que entendeu e entende que a gestão das medidas de combate e prevenção ao coronavírus devem seguir critérios de interesse local, não aqueles estabelecidos para macrorregiões do Estado, que diferem de Varginha em todos os sentidos e são prejudiciais aos interesses do povo varginhense”, diz nota.

De acordo com a prefeitura, o município não é obrigado a seguir as deliberações do governo do estado. “Em razão da autonomia, compete ao município estabelecer seus protocolos, com base em critérios sanitários próprios, voltados à realidade local”, afirma.

A nota informa que a prefeitura não vai tomar nenhuma decisão precipitada sobre o retorno das aulas na cidade. “Qualquer decisão passará por criteriosa e rigorosa análise por parte das autoridades sanitárias locais, juntamente com a equipe da Educação, além de análise jurídica própria. Após a conclusão de tal análise e finalização de protocolos sanitários próprios, a questão será apresentada ao Gabinete Especial de Combate à Crise Causada pelo Coronavírus”, ressalta.

Até o momento, a prefeitura segue sem prazo para esse retorno. “Até que haja segurança sanitária para professores, auxiliares de educação, alunos, e familiares, e que não haja risco de aumento exponencial nos contágios pelo Coronavírus, as aulas presenciais, seja na rede pública, seja na rede privada, municipal, estadual e federal, permanecerão suspensas em Varginha”, finaliza.

De acordo com o último boletim municipal, Varginha segue com 968 casos de COVID-19 e 34 mortes confirmadas.





