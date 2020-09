COVID-19: pacientes que morreram em Sete Lagoas tinham alguma comorbidade

Agosto foi o mês com maior incidência de mortes: foram 20 óbitos confirmados em decorrência do coronavírus (foto: PMSL/Divulgação)

Em 99% dos óbitos por COVID-19 registrados em Sete Lagoas os pacientes tinham alguma comorbidade. É o que revela um levantamento da Superintendência de Vigilância Epidemiológica municipal, que traçou um perfil das mortes verificadas na cidade.





Entre os 45 óbitos, 89% tinham acima de 60 anos de idade e a maioria, 67%, eram homens. Entre as principais doenças associadas estão cardiopatia (33%), diabetes (16%), problemas pulmonares (8%), renais (7%), câncer (6%), pneumopatia (5%), obesidade (5%), hipotireoidismo (3%), dislipidemia (2%) e Parkinson (1%). Em alguns casos que evoluíram para o óbito, os pacientes tinham mais de uma comorbidade.









O levantamento também revelou que agosto foi o mês com maior número de óbitos. Foram 20 registros, ou 47%, o que mostra o pico maior da pandemia em Sete Lagoas. Em seguida vem setembro, mas com o registro de 10 óbitos, metade do mês anterior. Em julho foram contabilizados nove óbitos, ou 21% dos registros.





Os bairros de Nossa Senhora das Graças e Progresso lideram o ranking de óbitos, com cinco registros cada. Na sequência, com duas mortes cada, vêm os bairros do Centro, JK, Cidade Nova e São Dimas. Outras 27 localidades apresentaram, até o momento, uma morte.

Atualização do boletim

De acordo com o boletim epidemiológico municipal, emitido nesta quinta-feira, Sete Lagoas registrou alta de 1% nas notificações de casos suspeitos de COVID-19 nas últimas 24 horas, com 820 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas pela Secretaria municipal de Saúde. Os testes com resultado negativo já somam 8.611 desde o início da pandemia.





Um óbito suspeito de COVID-19 foi registrado ontem. Uma mulher de 91 anos que estava internada no Hospital Municipal. Entre quarta e quinta-feira foram registrados 40 novos casos na cidade: 22 mulheres e 18 homens. Assim, Sete Lagoas chega a um acumulado de 2.502 casos positivos desde março. Dezoito pessoas estão hospitalizadas, 95 em isolamento domiciliar e 2.344 já recuperadas, o que equivale a 93,7% dos contaminados.





Entre pacientes de Sete Lagoas e de outras cidades da região, hoje são 34 internados por causas respiratórias, sendo 22 em leitos de enfermaria e 12 em UTI. Nos leitos de UTI são sete pacientes de Sete Lagoas. A taxa de ocupação no SUS e na rede particular está em 19,7%.





No Hospital Municipal há sete internados (três em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 17 internados (em leitos do SUS são seis em enfermaria e seis em UTI) e no Hospital da Unimed são dez pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (dois em UTI). Não há pacientes na UPA.