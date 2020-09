Fhemig contrata médicos para atuação no enfrentamento à COVID-19 na Zona da Mata

Hospital Regional de Barbacena (foto: Divulgação/SES-MG)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com oportunidades para contratação temporária de médicos. As vagas são para atuação no tratamento da COVID-19 em hospitais de Juiz de Fora e Barbacena, na Zona da Mata.