Academia do Café reabre as portas para atendimento presencial

O funcionamento acontecerá respeitando todas as medidas do protocolo da Prefeitura de Belo Horizonte e cuidados extras para que os clientes estejam em segurança. Os horários serão de segunda a quinta-feira, das 11h às 15h, para quem deseja matar a saudade de uma das cafeterias mais charmosas de BH, e das 10h às 11h e das 15h às 16h30 apenas para retirada de produtos. Nas sextas e sábados, o funcionamento vai das 11h às 17h para consumo no local.

No retorno, o público encontrará todo o cardápio via QR Code, direto no celular, e as mesas estarão espaçadas, respeitando o distanciamento recomendado. O álcool em gel estará disponível já na entrada e em vários locais do ambiente. Guardanapos, adoçantes e açúcar não ficarão mais na mesa, mas poderão ser solicitados e o cliente receberá em sachês individuais. O uso de máscaras é obrigatório enquanto estiverem se alimentando. O menu de lanches está menor e passa a ser rotativo.

Cursos presenciais e online

O Laboratório da Academia do Café volta à ativa com cursos com turmas presenciais reduzidas. Cada uma delas poderá contar com, no máximo, quatro participantes, para que o distanciamento no local seja respeitado como pede o protocolo. Além disso, as medidas de higienização foram redobradas tanto no espaço quanto para monitores e alunos.





O público pode escolher entre os cursos presenciais de Classificação e Degustação, nos dias 15 e 16 de setembro; Barista Iniciante, dias 19 e 20 de setembro; Métodos de Extração, no dia 26 de setembro; e Torra, de 29 de setembro a 1º de outubro.

Entre as opções de cursos on-line, as turmas do curso de Torra se encontram virtualmente nos dias 9 e 23 de setembro e as de Degustação Técnica nos dias 11 e 25 de setembro, ambas ministradas por Ivan Totti. Já o curso de Métodos de Extração conta com aulas nos dias 10 e 24 de setembro, ministradas por Júlia Fortini, primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Preparo de café. Os encontros on-line acontecem sempre às 18h.

Loja on-line

A Academia do Café também oferece cafés especiais e utensílios para preparo em sua loja on-line. O público encontra cafés especiais selecionados. É possível escolher entre os cafés Gesha do Santuário, Campeão do Rio, Cerrado do Francisco, Blend One Love e Blend da Hora.

O Drip Coffee, que proporciona rapidez, comodidade e praticidade também está à venda, com a edição limitada de Icatu Amarelo. Aos apaixonados por Cold Brew, é possível encontrar na loja o café extraído a frio. Também estão à disposição dos clientes utensílios como moedores, cafeteiras, balança dosadora, suporte para filtro e clever coffee dripper, além de canecas, bonés e camisetas.