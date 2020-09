Em Capinópolis, Zema participa da Abertura Nacional do Plantio de Soja

O evento conta com a presença de pequenos, médios e grandes produtores de soja, além de representantes de todas as aprosojas e federações da agricultura do Brasil (foto: Carlos Saad/Divulgação)

Carlos Saad, diretor da Aprosoja Minas Gerais e secretário de Desenvolvimento do Agronegócio de Uberaba, participa do evento e informa que a solenidade conta com a participação de aproximadamente 200 pessoas, entre elas pequenos, médios e grandes produtores de soja. “Também há a presença de representantes de todas as aprosojas do Brasil e de todas as federações da agricultura do Brasil, além de alguns convidados”, destaca.

A cada ano, ainda conforme Saad, as técnicas em várias lavouras do país estão mais desenvolvidas e a expectativa para cada nova safra de soja é sempre positiva.



Por outro lado, o diretor da Aprosoja Minas lamenta que apenas cerca de 20% a 25% dos produtores de soja do país tenham sistemas tecnológicos de irrigação, o que lhes dá condições de iniciar a safra de imediato e não depender da quantidade exata de chuva para começarem suas lavouras. “As safras se iniciam conforme análise hídrica (das chuvas) em cada região. Tem região que atrasa um pouco conforme o seu período de chuvas. A safra de soja todo ano no Brasil é entre o final de setembro e meados de fevereiro e março”, finaliza.

Para a Safra 2020/2021, segundo informações da Aprosoja Brasil, a expectativa é de aumento de 3,81% da área plantada, o que deve alcançar 38,43 milhões de hectares. Além disso, a produtividade deve ter uma elevação de 0,76%, chegando aos 3,36 toneladas/ha, e a produção atingirá 129,15 milhões de toneladas, um crescimento de 3,44% em relação ao ciclo 2019/2020.





Nesta quinta-feira (24), participa da 9ª Edição do Projeto Brasil. O evento, que a cada ano ocorre em uma cidade do país, marca a Abertura Nacional do Plantio da Soja da Safra 2020/2021