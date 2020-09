Protocolo para retorno das aulas presenciais em Minas deve ser divulgado na próxima terça

Protocolos de segurança para retorno das aulas previstas para o dia 5 de outubro ainda está em construção (foto: 12/03/2020 - Edesio Ferreira/EM/D.A Press)







Ao anunciar a permissão da reabertura de escolas nas cidades das macrorregiões em onda verde do plano Minas Consciente, o governo de Minas não divulgou os protocolos de segurança para o retorno presencial das atividades letivas. A previsão do estado para a publicação das normas é para a próxima terça-feira (29), conforme reforçado em entrevista coletiva virtual nesta quinta (24), na Cidade Administrativa.









A autorização dada pelo Executivo estadual não é uma obrigação de reabertura, visto que instituições e municípios podem optar por medidas mais restritivas. A recomendação vale para escolas estaduais e privadas. Atualmente, apenas a macrorregião Norte de Minas Gerais está na onda verde. Cidades que retornarem à onda amarela não precisarão interromper as aulas. Se a regressão for ao nível vermelho, as atividades serão suspensas





O Executivo estadual permanecerá com a estratégia de ensino remoto, por meio das aulas transmitidas pela internet e, também, pelas emissoras Rede Minas e TV Assembleia.





Faculdades





O protocolo sobre o retorno das atividades letivas presenciais a ser divulgado pelo governo também engloba faculdades e outras instituições de ensino superior . Na visão de Passalio, a volta às aulas, tanto no ensino médio, quanto em ambiente universitário, movimentará, também, a economia, reativando empregos.





“Uma informação importante que a gente ressalta aqui que o retorno por exemplo na semana que vem das das universidades, das faculdades e das instituições de ensino remete, também, ao retorno de toda uma cadeia produtiva que envolve este segmento. Então isso mexe diretamente com o uso do transporte escolar, com os setores de alimentação que estão inseridos dentro do espaço universitário, o uniforme escolar, o material escolar, tudo isso volta como segmentos derivados do setor acadêmico e que com certeza também vão representar retornos de emprego, retorno de movimentação maior na economia e, obviamente, que toda a sociedade também ganha com isso”, concluiu.