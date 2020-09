Comitê libera aulas presenciais em Divinópolis

As aulas presenciais poderão ser retomadas a partir de 5 de outubro em Divinópolis (foto: Googles Maps)

O Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus autorizou, nesta quarta-feira (23), o retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública e privada de Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas Gerais. A decisão foi tomada poucas horas depois de o governo do Estado permitir a reabertura das instituições nos municípios que se enquadram na “onda verde” do programa Minas Consciente.

A medida será válida desde o ensino infantil ao superior a partir de 5 de outubro. O retorno será facultativo na rede pública, ou seja, os pais e responsáveis poderão decidir pelo ensino a distância ou presencial. Ocom todas as diretrizes foi publicado no site da prefeitura.

Para funcionar, as unidades escolares deverão apresentar um plano de retorno à Vigilância Sanitária, seguindo todas as exigências do protocolo municipal. Os diretores terão até 25 de setembro para enviar o documento que será analisado. A reabertura está condicionada à aprovação do órgão.

Outra exigência para o retorno é que todos os alunos apresentem os cartões de vacinação em dia. Além disso, serão obrigatórios o distanciamento social e a utilização de máscara por alunos e funcionários. Quando não houver possibilidade de uso da proteção facial, como em crianças pequenas, a escola deverá assegurar distanciamento mínimo de 2 metros.

O estudante deverá levar o copo para a escola e os bebedouros de pressão deverão estar lacrados. A higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel deve ser feita ao entrar nas escolas, após a utilização de banheiros e antes e depois do lanche.

O protocolo prevê também sinalizações no chão, balcões e outros lugares demarcando o distanciamento mínimo em casos de filas. Além disso, deverá ser feita a desinfecção dos ambientes e superfícies. Ainda segundo as normas estabelecidas, os funcionários que estiverem controlando a entrada e saída devem estar adequadamente paramentados com máscara facial cirúrgica, luvas, jaleco ou capote protetor. A aferição de temperatura de testa deve ser realizada pelo menos na entrada.

Novas avaliações

O comitê informou que avaliará semanalmente os números do município e deliberará sobre a manutenção das atividades.

Divinópolis tem 1.343 casos de COVID-19 confirmados. Deste total, 1265 pacientes estão recuperados, 50 morreram e 28 continuam em tratamento. Desde o início da pandemia foram registradas 12235 notificações suspeitas da doença. Os dados foram publicados no final da tarde desta quarta-feira (23) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

*Amanda Quintiliano especial para o EM