São João del-Rei, depois de dois dias na onda verde, decide voltar para a amarela

Bares cheios, aglomeração nas ruas e pessoas sem máscara são comportamentos que desmotivaram a Secretaria Municipal de Saúde a progredir de onda (foto: Divulgação/Prefeitura de São João del-Rei)

As fiscalizações da Vigilância Sanitária contam com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e Secretaria Municipal da Fazenda (foto: Divulgação/Prefeitura de São João del-Rei)

São João del-Rei, na Zona da Mata, a 140 quilômetros de Belo Horizonte, vive momento de cautela em relação à liberação das atividades econômicas, durante a pandemia. A cidade aderiu ao programa Minas Consciente, elaborado pelo governo do estado para orientar a retomada segura da economia nos municípios. Do início de setembro até quarta-feira (16), ou seja, em pouco mais de 15 dias, foram três comandos diferentes vindos da esfera estadual. Dessa vez, a cidade decidiu não seguir as recomendações do plano e manter-se na onda amarela, intermediária, juntamente com a macrorregião Centro-Sul.Antes do feriado de 7 de setembro, a Secretaria de Estado de Governo anunciou que a Macrorregião Centro-Sul, encabeçada por São João del-Rei, poderia progredir para a onda verde, a mais permissiva do plano. A prefeitura aguardou a publicação no Diário Oficial do Estado e, no dia 11 de setembro, publicou no Diário Oficial do município a adesão à essa etapa do programa.

Dois dias depois veio nova orientação do governo estadual à macrorregião Centro-Sul para voltar à onda amarela. São João del-Rei ficou apenas dois dias na fase verde e decidiu voltar à amarela, mais restritiva. Apenas a microrregião de Congonhas manteve-se e ainda está na onda vermelha.





Esta semana, na quarta-feira (16), o governo do estado declarou que a macrorregião Centro-Sul poderia ir, novamente, para a onda verde. A orientação indica também a possibilidade de três microrregiões integrantes dessa área administrativa maior – São João del-Rei, Conselheiro Lafaiete e Barbacena – acompanharem a macro na progressão de onda. “Mas decidimos não seguir. Achamos prudente aguardar mais uma semana para que as cidades que compõem nossa microrregião melhorem alguns indicadores que se encontram alterados, como aumento do número de casos”, afirma o secretário de Saúde de São João del-Rei, José Marcos Ferreira de Andrade.





Representantes da macrorregião Centro-Sul e das microrregiões citadas pelo secretário reuniram nesta sexta-feira (18) e, por decisão consensual, optaram por manterem-se na onda amarela. Para a coordenadora adjunta da Vigilância Sanitária de São João del-Rei, a enfermeira Adriana Vieira, a escolha foi acertada. “Desde que fomos para a onda amarela, vemos um descuido da população acerca das medidas de controle da pandemia. Principalmente, os jovens voltaram a frequentar bares e a sair como se não estivéssemos mais passando por tudo isso. Não é a hora”, alerta.





Só na última quinzena, a Vigilância Sanitária de São João del-Rei emitiu 20 notificações contra bares e restaurantes, além de várias interdições desses estabelecimentos e eventos. “Os jovens estão se comportando como se o vírus não existisse mais, mas a doença não escolhe as vítima e não sabemos como o corpo vai reagir. O momento é de cautela”, reforça.