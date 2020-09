Minas registra 10 mortes pela COVID-19 em 24h, menor número em 15 dias

(foto: Pixabay)









A soma de infectados também caiu significativamente no mesmo período. Foram 1.734 , redução de 16,3% em um dia e 57% em relação a sábado. O total é de 253.997.





A SES-MG confirma a tendência de queda, mas explicou que relatório divulgado esta manhã é referente a domingo, quando nem todos os municípios mineiros têm equipes disponíveis para atualização do balanço diário. Isso, em parte, explicaria os números baixos.



Os repuperados somam 218.733. Outros 28.978 pacientes estão em acompanhamento, ou seja: têm condição clínica monitorada ou aguarda atualização do quadro pelos municípios. As hospitalizações nesta semana epidemiológica, iniciada no domingo, somam 349.



Restam apenas 11 cidades mineiras livres de casos da virose, do total de 853. A doença fez vítimas em 554.









Esta matéria está em atualização



Em Minas Gerais, houve dez mortes pelonas últimas 24 horas, menor número desde 31 de agosto. A informação foi divulgada na manhã desta segunda (14) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).