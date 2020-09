COVID-19: mercado e hospital recebem dedetização contra coronavírus

Ação preventiva foi realizada no Mercado de Montes Claros, ponto turístico da cidade (foto: Exército/divulgação)

, ponto turístico da cidade do Norte de Minas, foi fechado na tarde desta quarta-feira, e recebeu a visita de um grupo de homens com roupas e equipamentos especiais. Foi realizada no mercado aà base de produto químico,, iniciativa do

A ação preventiva, com a desinfecção de espaços públicos com grande circulação de pessoas, é realizada por 45 militares especializados do Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (Btl DQBRN), sediado no Rio de Janeiro (Realengo). No combate ao vírus, um microbicida de amplo espectro, à base de cloros e detergentes, é usado pelos militares para descontaminar os locais públicos.



Nesta quinta-feira (10), a ação foi no Hospital Universitário Clemente Faria (HUCF), referência no atendimento aos casos da COVID-19 na região. Na sexta (11), os militares vão desinfectar o Hospital Municipal de Januária, às margens do Rio São Francisco, na mesma região. No sábado, o grupo especial do Exército retornará a Montes Claros para a dedetização do Shopping Popular, no Centro da cidade.

O comandante do Btl DQBRN, tenente-coronel Jorge Otávio Domingues Costa, se deslocou com as equipes até o Norte de Minas. Ele disse que o trabalho preventivo do Exército foi iniciado desde 26 de março e vai até 26 de outubro.

A ação foi iniciada no Rio de Janeiro e se estendeu ao outros estados do Sudeste (São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo). Em Minas, antes de Montes Claros e Januária, em agosto o trabalho preventivo foi realizado em Belo Horizonte, Betim e Contagem, na Região Metropolitana; Juiz de Fora e Barbacena, na Zona da Mata; Ipatinga e Coronel Fabriciano, na Zona da Mata. Foram dedetizados aeroportos, estações de metrô, rodoviárias, hospitais e centros de atendimento de pacientes com suspeita ou confirmação da COVID-19.

A aplicação de produto químico contra o coronavirus também foi feita nos mercados municipais da capital e de Juiz de Fora. O tenente-coronel explica que o microbicida de amplo espectro BX24 combate vírus, bactérias e outros microorganismos, mas não provoca danos à saúde humana.

Por isso, o uso da substância não causa nenhuma apreensão em locais com a comercialização de alimentos, como o Mercado Municipal de Montes Claros, onde são encontrados os mais variados produtos regionais do Norte de Minas, como queijo, doce, rapadura, cachaça e a famosa carne de sol da cidade-polo da região.

Vizinha do Mercado Municipal de Montes Claros, a diarista Vanda Pereira Silva, de 50 anos, disse que a dedetização do logradouro pelo Exército foi um “alívio”, tendo em vista o medo dela da propagação do coronavirus por causa da concentração de pessoas no centro de compras. "Graça a Deus. Mesmo que a gente fique sem sair de casa, temos medo do coronavirus, porque o mercado tem muito movimento”, afirmou.





