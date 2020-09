Exército faz desinfecção contra o coronavírus no Norte de Minas

Trabalho de desinfecção já foi realizado pelo Exército em diversas cidades de Minas e do país (foto: Exército/Divulgação)

Brasileiro realiza ações protetivas contra a transmissão do(COVID-19) no, com ade espaços públicos, com grande circulação de pessoas. Na tarde desta quarta-feira (9), o serviço será feito no Mercado Municipal de Montes Claros, ponto de visita da cidade, com a aplicação de produto químico.

A ação preventiva durante a pandemia é desempenhada por 45 militares especializados do Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (Btl DQBRN), realizada em conjunto com o Comando Conjunto Leste, da 4ª Região Militar, mais alto escalão do Exército Brasileiro em Minas Gerais. O trabalho de desinfecção já foi realizada em outras cidades de Minas Gerais e do país.

No combate ao vírus é usado pelos militares para descontaminar os locais públicos, o microbicida de amplo espectro BX24, um produto a base de cloros e detergentes. Nesta quarta-feira (9), a dedetização será realizada no Mercado Municipal de Montes Claros, ás 16h.

Na quinta-feira (10), às 16h, a ação acontecerá no Hospital Universitário Clemente Faria (HUCF), referência no atendimento aos casos da COVID-19 na região. O hospital é vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

No sábado (13), às 17h, o serviço preventivo contra o coronavírus será feito no Shopping Popular de Montes Claros, no Centro da cidade.

O trabalho preventivo do Exército também se estenderá a Januária, às margens do Rio São Francisco, ainda no Norte do estado. A desinfecção será realizada no Hospital Municipal de Januária na sexta-feira (11), às 16h. A ação contará com o apoio do 55º Batalhão de Infantaria (BI) do Exército de Montes Claros e do Tiro de Guerra de Januária.

seis mil quilômetros percorridos

De acordo com informações do Exército, nas ações de desinfecção e capacitação, realizadas em Minas Gerais no mês de agosto, foram percorridos pelos militares cerca seis mil quilômetros, beneficiando sete de milhões de pessoas na prevenção contra a transmissão do coronavírus.